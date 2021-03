Dibrugarh Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Dibrugarh Constituency Seat

Polling Stations in Dibrugarh Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Dibrugarh Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.



Election/Polling Dates in Dibrugarh: 27 March 2021 | Date of Counting: 02 May 2021

Polling Booth No. Polling Booth Name/Stations Name Total Electors Village/town 1 Jamira Gohain Gaon Mv School 926 Jamira Gohain Gaon 2 Patra Gaon L.P. School 547 Patra Gaon 3 Nahazar Konwar Gaon L.P. School 375 Nahazar Konwar Gaon 4 Burha Hazar L.P. School 600 Burha Hazar 5 Burha Hazar L.P. School 677 Burha Hazar 6 Dibrual Gaon L.P. School 642 Dibrual Gaon 7 Barbaruah Lp School 937 Barbaruah 8 Barbaruah Te L.P. School 628 Barbaruah. 9 Barbaruah Te L.P. School 547 Barbaruah. 10 Gyanodoi L.P. School 425 Gyanodoi 11 Jamira Koiborta L.P. School 617 Jamira Koiborta 12 Jamira Te Crash House 403 Jamira. 13 Gandhiji Bidya Mandir 596 14 Chengamari L.P. School 734 Chengamari 15 No. 1 Mohmari L.P. School 525 Mohmari 16 Dighala Aithan L.P. School 399 Dighala Aithan 17 Puhari Khania L.P. School 370 Puhari Khania 18 Dighala Aithan L.P. School 732 Dighala Aithan 19 Behiating Te L.P. School 744 Behiating. 20 Rowamari Kachari Gaon L.P. School 394 Rowamari Kachari Gaon 21 Handique Chuk M.E. School 726 Handique Chuk 22 Borpathar Konwar Gaon L.P. School 540 Borpathar Konwar Gaon 23 Barpathar Konwar Gaon L.P. School 580 Barpathar Konwar Gaon 24 Ratnapur L.P. School 852 Ratnapur 25 Kamargaon L.P. School 515 Kamargaon 26 Barpathar Girls High School 463 Barpathar 27 Rajabheta L.P. School 667 Rajabheta 28 Kamargaon L.P. School 931 Kamargaon 29 Poharikhania L.P. School 445 Poharikhania 30 Rajabheta Panchayat Office Building 494 Rajabheta 31 Dibrugarh Fishery Cooperative Sociecy 280 Dibrugarh 32 Dibrugarh Fishery Coop Society 503 Dibrugarh 33 Laluka Gaon L.P. School (Old Building) 1107 Laluka Gaon 34 Lalukagaon L.P. School (New Bulding) 428 Lalukagaon 35 4 No. Muttak Gaon L.P. School 454 Muttak Gaon 36 Kumarisiga L.P. School 546 Kumarisiga 37 Kumaranichiga L.P. School 871 Kumaranichiga 38 Kumaranichiga Balika L.P. School 1107 Kumaranichiga Balika 39 Charkhelia Chapori L.P. School 786 Charkhelia Chapori 40 Chakia Hindi L.P. School 508 Chakia 41 Maijan Borsaikia L.P. School 754 Maijan Borsaikia 42 Atheood T.E. L.P. School 539 Atheood 43 Maijan Borsaikia L.P. School 1003 Maijan Borsaikia 44 Hiloidhari Gaon L.P. School 830 Hiloidhari Gaon 45 Hiloidhari Gaon L.P. School 298 Hiloidhari Gaon 46 Public High School 980 47 Bangalgaon L.P. School 567 Bangalgaon 48 Bangalgaon L.P. School 636 Bangalgaon 49 Bangal Gaon L.P. School 731 Bangal Gaon 50 Assam Medical College (Meeting Hall) 604 51 Assam Medical College 526 52 Assam Medical College L.P. School 804 53 Jalan Nagar Refujee L.P. School 801 Jalan Nagar. 54 Jalan Nagar Refujee M.E. School 607 Jalan Nagar. 55 Jalan Nagar Refujee L.P. School 1110 Jalan Nagar. 56 Jalan Nagar Refujee L.P. School 893 Jalan Nagar. 57 Jalan Nagar Te Office 981 Jalan Nagar. 58 Paltan Bazar L.P. School 1028 Paltan Bazar 59 Paltan Bazar L.P. School 622 Paltan Bazar 60 Paltan Bazar L.P. School 623 Paltan Bazar 61 Paltan Bazar Hindi L.P. School 636 Paltan Bazar 62 Paltan Bazar Hindi L.P. School 801 Paltan Bazar 63 Don Bosco School 580 64 Don Bosco School 617 65 Don Bosco School 700 66 Don Bosco School 630 67 Raiay High School 959 68 Raiay High School 820 69 Raiay High School 839 70 Raiay High School 771 71 Sankardev Parthamik Vidyalaya 669 72 Sankardev Parthamik Vidyalaya 586 73 Kanoi College 734 74 Kanoi College 1040 75 Kanoi College 719 76 Kanoi College 1085 77 Kanoi Commerce College 786 Kanoi 78 Gangapara L.P. School 622 Gangapara 79 Sagarsmriti Vidya Mandir M.E. School 686 80 Gangapara L.P. School 767 Gangapara 81 Sagarsmriti Vidya Mandir M.E. School 643 82 Raiay Borbari Asomia M.E. School 1083 Raiay Borbari Asomia 83 Raiay Borbari Asomia M.E. School 734 Raiay Borbari Asomia 84 Naliapool Bengali High School 711 Naliapool 85 Naliapool Bengali L.P. School 493 Naliapool 86 Naliapool Bengali High School 1115 Naliapool 87 Naliapool Bengali High School 801 Naliapool 88 Naliapool Bengali High School 718 Naliapool 89 Marowari Hindi L.P. School 1221 Marowari 90 Marowari Hindi L.P. School 685 Marowari 91 Naliapool Bengali L.P. School 598 Naliapool 92 Swarupananda Vidyapith 519 93 Swarupananda Vidyapith 404 94 Borbari Raiay M.E. School 964 Borbari Raiay 95 Grahembazar Girls High School 915 Grahembazar 96 Grahembazar Girls High School 794 Grahembazar 97 Grahem Bazar Girls High School 770 Grahem Bazar 98 Graham Bazar Boys L.P. School 597 Graham Bazar 99 Grahambazar Girls High School 1040 Grahambazar 100 Grahambazar Boys High School 1239 Grahambazar 101 Grahambazar Boys High School 768 Grahambazar 102 Grahambazar Boys High School 545 Grahambazar 103 Dibrugarh Bengali High School 842 Dibrugarh 104 Dibrugarh Bengali High School 917 Dibrugarh 105 Dibrugarh Bengali High School 1277 Dibrugarh 106 Marowari Hindi School 1172 Marowari 107 Marowari Hindi School 624 Marowari 108 Marowari Hindi School 389 Marowari 109 Surajmal Jalan Balika Vidyalaya 475 110 Surajmal Jalan Balika Vidyalaya 451 111 Surajmal Jalan Balika Vidyalaya 908 112 Marowari Aukhadhalay 1045 Marowari 113 Dighali Bazar L.P. School N.A Dighali Bazar 114 Dibrugarh Sangeet Vidyalaya N.A 115 Dibrugarh Sangeet Vidyalaya 760 116 New Amolapatty L.P. School 694 New Amolapatty 117 Bnp Hs School 594 118 Bnp Hs School 729 119 Bnp Hs School 987 120 Bnp He School 959 121 Bnp Hs School 860 122 Bnp Hs School 298 123 Natya Mandir 786 124 Natya Mandir 779 125 Amolapatty Chariali Jr. Basic School 810 Amolapatty Chariali 126 Amolapatty Chariali Jr. Basic School 521 Amolapatty Chariali 127 Govt. Girls Hs & Mp School 1095 128 Sister Nivedita Kg School 889 129 Sister Nivedita Kg School 1175 130 Sister Nivedita Kg School 1161 131 Govt. Girls Hs & Mp School 638 132 Jeuti Moral M.E. School 675 Jeuti Moral 133 Jeoti Moral L.P. School 818 Jeoti Moral 134 Santipara Bengali High School 496 Santipara 135 Santipara Bengali High School 994 Santipara 136 Santipara Bengali High School 1134 Santipara 137 Santipara Bengali High School 889 Santipara 138 Santipara Bengali High School 646 Santipara 139 Bani Sadan Vidyapith 1077 140 Nandeswar Chakrabarty High School 905 141 Nandeswar Chakrabarty High School 803 142 Gyanadayni L.P. School 886 143 Nandeswar Chakrabarty High School 403 144 Gyanadayni L.P. School 743 145 Nandeswar Chakrabarty High School 582 146 Banisadan Bidyapith Lp School South, 642 147 Gyandaini L.P. School 651 148 Banisadan Bidyapith Lp School North, 1002 149 Chaharia Hall 698 150 Chaharia Hall 402 151 Saharia Hall 740 152 Sahityarathi Lakhiminath Bezbaruah Sahitya Sabha Bhawan 699 153 Saharia Hall 936 154 Sahityarathi Lakhiminath Bezbaruah Sahitya Sabha Bhawan 766 155 Indor Stadium 938 156 Indor Stadium 1148 157 Indor Stadium 874 158 Manik Dutta L.P. School 1348 159 Manik Dutta L.P. School 1266 160 Manik Dutta L.P. School 971 161 Raiay Colony L.P. School 962 Raiay Colony

Assam Assembly Constituencies List:

