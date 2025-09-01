Guwahati: BJP releases first list of candidates for BTC election

Staff reporter

Guwahati: The state Bharatiya Janata Party (BJP), has announced its first list of candidates for the upcoming Bodoland Territorial Council (BTC) Election 2025. The list, approved in the State Election Committee meeting and released by state president Dilip Saikia, features candidates across Kokrajhar, Chirang, Baksa, Tamulpur, and Udalguri districts.

The announcement includes 28 candidates, they are Banendra Kumar Mushahary from Parbatjhora (ST), Sajal Singha from Guma (Open), Rahul Narzary from Jamduar (ST), Gossai Basumatary from Soraibil (ST), Maheswar Basumatary from Kachugaon (ST), Arup Kr. Dey from Fakiragram (Non ST), Manaranjan Brahma from Dotoma (ST), Rajib Brahma from Banargaon (ST), Kabita Basumatary from Salakati (ST), Swmkwr Brahma from Chirang (ST), Prabhat Basumatary from Sobajhar (ST), Subhas Basumatary from Manas Serfang (ST), Gautam Das from Mathanguri (Open), Chakradhar Das from Salbari (ST), Ramen Madahi from Koklabari (ST), Manas Pratim Kalita from Dihira (Open), Rekharani Das Boro from Baganpara (ST), Bijit Gwra Narzary from Darrangajuli (ST), Bhajan Das from Nagrijuli (Non ST), Ranen Narzary from Suklai Serfang (ST), Derhasar Narzary from Goreswar (ST), Madan Rabha from Khwirwbari (ST), Jousrang Boro from Bhergaon (ST), Sanjit Tanti from Nonwi Serfang (Non ST), Arjun Daimari from Khaling Duar (ST), Diganta Baruah from Mwdwibari (Open), Minon Mushahary from Bhairabkunda (ST), and Dipak Mour from Pasnwi Serfang (Non ST).

