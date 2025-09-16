Live Blog

Latest Jobs in Assam: Live Update of the Latest Jobs Recruitment in Assam

Find out about the latest job opportunities in Assam along with the eligibility criteria, salaries and FAQs related to it.
Jobs in Assam

1. Jobs in Sivasagar: DHS Sivasagar Recruitment 2025 - Staff Nurse Vacancy

2. Jobs in Sivasagar: DHS Sivasagar Recruitment 2025 - Technician (Laboratory) Vacancy

3. Jobs in Sivasagar: DHS Sivasagar Recruitment 2025 - Security Vacancy

4. Jobs in Sivasagar: DHS Sivasagar Recruitment 2025 - Electrician Vacancy

5. Jobs in Sivasagar: DHS Sivasagar Recruitment 2025 - Laundry Person (Dhobi) Vacancy

6. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Ticket Collector Vacancy

7. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Travelling Ticket Examiner Vacancy

8. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Assistant Vacancy

9. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Station Superintendent Vacancy

10. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Station Master Vacancy

11. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Track Maintainer (Mail) Vacancy

12. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Track Maintainer (Pass) Vacancy

13. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Track Maintainer (Goods) Vacancy

14. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Shuting Master Vacancy

15. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Nursing Staff Vacancy

16. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -Pharmacist Vacancy

17. Jobs in Assam: North East Frontier Railway Recruitment 2025 -H&MI Vacancy

