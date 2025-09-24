Latest Jobs in Northeast: Live Update of the Latest jobs recruitment in Northeast

1. Jobs in Meghalaya: NIT Meghalaya Recruitment 2025 - Junior Research Fellow Vacancy
2. Jobs in Manipur: NIT Manipur Recruitment 2025 - Junior Engineer (Electrical) Vacancy
3. Jobs in Manipur: NIT Manipur Recruitment 2025 - Technical Assistant Vacancy
4. Jobs in Manipur: NIT Manipur Recruitment 2025 - Superintendent Vacancy
5. Jobs in Manipur: NIT Manipur Recruitment 2025 - Senior Assistant Vacancy
6. Jobs in Manipur: NIT Manipur Recruitment 2025 - Junior Assistant Vacancy
7. Jobs in Manipur: NIT Manipur Recruitment 2025 - Technician Vacancy
8. Jobs in Manipur: NIT Manipur Recruitment 2025 - Lab. Attendant Vacancy