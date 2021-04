Today's Kerala State Lottery Result Online - 05 April - Check here

WIN-WIN LOTTERY NO.W-610th DRAW held on:- 05/04/2021

1st Prize Rs :7500000/- WM 417813 (MALAPPURAM)

Cons Prize-Rs :8000/-

WA 417813, WB 417813, WC 417813, WD 417813, WE 417813, WF 417813, WG 417813, WH 417813, WJ 417813, WK 417813, WL 417813

2nd Prize Rs :500000/-

WB 449767 (VAIKKOM)

3rd Prize Rs :100000/-

WA 279601 (KARUNAGAPALLY), WB 500485 (PALAKKAD), WC 809130 (KOZHIKKODE), WD 146726 (ERNAKULAM), WE 435046 (PALAKKAD), WF 689056 (CHERTHALA), WG 191427 (THRISSUR), WH 814877 (THRISSUR), WJ 716746 (KANNUR), WK 170475 (KOLLAM), WL 162544 (THIRUVANANTHAPURAM), WM 269984 (IRINJALAKUDA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0465, 0974, 1213, 1735, 1783, 1832, 2136, 2702, 3997, 4724, 5606, 6410, 6561, 6562, 7334, 8819, 8916, 9406

5th Prize-Rs :2000/-

0937, 0964, 2464, 3819, 4020, 6173, 6977, 8798, 8812, 9836

6th Prize-Rs :1000/-

0881, 1028, 1344, 1379, 1585, 1894, 2556, 2647, 4083, 5060, 5561, 6268, 6489, 8794

7th Prize-Rs :500/-

0215, 0226, 0251, 0267, 0270, 0285, 0333, 0483, 0624, 0630, 0669, 0686, 0716, 1085, 1176, 1445, 1584, 1667, 1862, 1963, 1968, 2023, 2070, 2097, 2461, 2497, 2600, 2780, 2921, 2992, 3063, 3170, 3237, 3419, 3603, 3641, 3742, 3766, 3894, 3933, 4319, 4444, 4466, 4508, 4719, 5113, 5329, 5467, 5616, 5621, 5831, 6499, 6501, 6509, 6846, 6917, 7014, 7176, 7548, 7665, 7846, 7916, 7973, 8068, 8247, 8270, 8450, 8519, 8674, 8699, 8811, 8936, 9116, 9286, 9304, 9503, 9567, 9764, 9778, 9820, 9846, 9951

8th Prize-Rs :100/-

0250, 0422, 0635, 0693, 0838, 0894, 1073, 1093, 1236, 1361, 1364, 1419, 1484, 1510, 1530, 1654, 1689, 1830, 1831, 1861, 1952, 2014, 2241, 2249, 2306, 2354, 2381, 2642, 2696, 2728, 2768, 2806, 2892, 2969, 3047, 3211, 3322, 3333, 3334, 3413, 3601, 3631, 3789, 3809, 3955, 3962, 3995, 4086, 4514, 4545, 4597, 4626, 4661, 4712, 4713, 4774, 4818, 4860, 4942, 4954, 5051, 5145, 5147, 5168, 5375, 5647, 5739, 5742, 5803, 5849, 5908, 5931, 6090, 6227, 6305, 6344, 6345, 6394, 6518, 6560, 6613, 6683, 6796, 6833, 7002, 7025, 7049, 7099, 7143, 7168, 7243, 7339, 7378, 7401, 7447, 7525, 7554, 7882, 7955, 7977, 8011, 8296, 8326, 8364, 8426, 8520, 8528, 8542, 8590, 8609, 8613, 8633, 8754, 8766, 8772, 8823, 8910, 9022, 9023, 9075, 9233, 9273, 9454, 9642, 9666, 9932





The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala. Government Gazatte and surrender the winning tickets within 30 days.

Please check the official notification below









