Assam News

28-year-old Demow resident dies hours after scooty-car collision in Moran

Rishi Das (28 years), a resident of Santipur in Demow, met with an accident in Moran on Saturday and sustained serious injuries.
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A CORRESPONDENT

DEMOW: Rishi Das (28 years), a resident of Santipur in Demow, met with an accident in Moran on Saturday and sustained serious injuries. According to information received, Das's scooty was hit by a car.

He was immediately taken to Dibrugarh for treatment and discharged from the hospital on Sunday. However, he passed away on Sunday night.

His demise has been widely mourned in the area. He left behind his sister and other relatives.

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