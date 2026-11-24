Our Sports Reporter
GUWAHATI; The Assam Cricket Association (ACA) announced its U-23 Men’s squad for the upcoming U-23 T-20 Tournament, scheduled to be held from December 1 in Cuttack. Roshan Topno has been named as Captain of the team, while Rajveer Singh will be his deputy.
The squad: Roshan Topno (Captain & Wicketkeeper). Rajveer Singh (Vice-Captain), Bishal Sarma, Saurav Mousum Dihingia, Soumyankanti Paul, Rohit Sen (Wicketkeeper), Wasim Akram Haque, Reshabh Dipok, Shubham Kumar Gupta, Himanshu Saraswat, Pranjal Paul, Anurag Phukan, Bastab Roy, Ayushman Malakar, Saurav Dey and Sumit Kashyap.
Head Coach: Sukhvinder Singh. Batting Coach: Subhrajit Saikia. Assistant Coach: Manoj Kr. Bayan and Dhiraj Goswami.
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