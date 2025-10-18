All India National Ranking C'ship Series Tennis Tournament: Phaagun lifts double crown
Assam’s Phaagun Jyoti won singles (6-0, 6-1) and doubles (6-1, 6-1) titles in U-12 All India National Ranking Tennis Championship 2025.
GUWAHATI: Promising tennis player from Assam Phaagun Jyoti won double crown lifting both singles and doubles titles in the girls under 12 event of the All India National Ranking Championship Series Tennis Tournament 2025 which concluded at Raipur, Chhattisgarh on Friday. In the singles final Phaagun Jyoti, a trainee of All Assam Tennis Association, defeated Raga Harshini Nadiminti of Andhra Pradesh 6-0, 6-1. In the doubles final Phaagun partnering with Vanya Pundir from Chhattisgarh won against Alabhya Harsh from Jharkhand and Brahmani Bonam from Andhra Pradesh in straight sets 6-1, 6-1.

