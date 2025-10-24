Assam Announces Squad for U-19 Women’s T20 Tournament

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam Cricket Association announced its squad for the first three-matches of the BCCI U-19 Women’s T2O Tournament scheduled to take place from October 26 in Nagpur. Team: Kaku Barman (Captain), Khusi Kumari (Vice Captain), Priyanka Kalita, Rima Pegu, Dolly Kardong, Neha Chanda, Payunidhi Das, Gritrickha Saikia, Reshmi Sinha, Akansha Shandilya, Riya Paudel, Ankita Sonowal, Daiji Tanti, Swasti Biswakarma, Kaushalya Sahu. Support Staff: Head Coach – Dr. Ganesh Dutt Chugh. Coach Cum Manager – Tilak Das. Assistant Coach – Papori Gogoi.
