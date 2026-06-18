Assam Cricket Association Names 48 Probables for 2026–27 Ranji Trophy Campaign

Our Sports
Reporter
GUWAHATI: The Assam Cricket Association (ACA) on Wednesday announced a list of 48 probables for the state’s Ranji Trophy squad ahead of the 2026–27 domestic cricket season. The selected players will take part in preparatory camps and training sessions as the ACA begins its build-up for the forthcoming Ranji Trophy campaign.
The list of probables: Denish Das, Rituraj Biswas, Sib Sankar Roy, Saahil Jain, Jay Borah, Mrinmoy Dutta, Rahul Singh, Rohit Singh, Avinav Choudhury, Hrishikesh Borah, Ayushman Malakar, Nihar Deka, Pradyun Saikia, Rishav Das , Jitumoni Kalita, Abdul Ajij Kuraishi, Akash Sengupta, Darshan Rajbangshi , Dipjyoti Saikia, Mukhtar Hussain , Sadek Hussain, Bhargab Pratim Lahkar, Ruhinandan Pegu, Anurag Talukdar , Sumit Ghadigaonkar, Aman Singh, Jitu Ali, Nibir Deka, Ayush Agarwal , Danish Ahmed, Vishal Roy , Abhilash Gogoi, Abir Chakraborty, Siddharth Sarmah, Amlanjyoti Das, Kunal Sarma, Raj Agarwal, Senglong Rongpi, Bishal Newar, Hridip Deka, Rajdeep Handique, Safiqul Islam, Sunil Lachit, Sourav Mousum Dihingia, Rajesh Prasad, Roshan Topno, Riyan Parag and Dibakar Johri.
Also Read: Women’s T20 WC: Charani Stars as India Register Convincing 95-Run Victory Over Netherlands