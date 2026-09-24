Assam Shines at East Zone Junior Athletics, Bags 22 Medals on Day 2

Our Sports Reporter

GUWAHATI: Assam delivered a standout performance on Day 2 of the East Zone Junior Athletics Championship on Wednesday, bringing their total medal count to 22. The state’s impressive tally includes four gold, nine silver, and nine bronze medals.

Medal winners:

Gold: Pahi Keot U-20 -5000 , 1500 mtr, Meghali Buragohain U-18 Long Jump, Firdous Alam U-18 Race Walk 5000 mtr, Suparna Das U-18 Race Walk 3 KM.

Silver; Hiya Baruah U-18 100mtr, Maya Basumatary U-18 High Jump , Debajani Bora U-18 Shot put,

Abhilasha Dutta U-16 600 mtr, Dhritima Deka U-18 400 mtr, Bhargav Baro U-18. 110 mtr, Partha Pratima Changmai, Koushik Gogoi , Urvashi Saikia , Nandita Sarmah. U-20 Mix relay 4x100 , Dhritima Deka, Ddisha Nath , Hiya Baruah , Sumi Boro U-18 Midlay relay, Jaki kabir, Mashum Ali ,Snighdhanubhav khakhlari ,Himanshu Das U-18 Midlay relay.

Bronze: Hitesh Baro U-20 5000 mtr , Nandita Sarmah U-20 Long Jump, Zubin Gohain U-18 High Jump , Bhumi Kumari U-20 Discuss Throw , Koushik Gogoi U-20 100 mtr, Sneha Deka U-14 Triathlon, Bhargav Baruah U-16 600 mtr , Puja Sonowal U-16 Jevelin Throw, Urvashi Saikia U-20, 400 mtr.

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