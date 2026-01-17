Assam team named for AIKF President National Karate Cup

Local Sports

GUWAHATI: A 25-member contingent of the All Style Karate Do Association of Assam will take part in the forthcoming 3rd AIKF President National Karate Cup, scheduled to be held at the Talkatora Indoor Stadium, New Delhi, from January 23.

The Team: Sania Rahman Hazarika, Sarabor Teron, Bivarsh Swain, Gaurav Jyoti Das, Himangshu Boro, Rajvir Deka, Krishneel Kashyap, Angjok Ronophar, Moyukh Rajbonshi, Sibam Biswas, Kongkona Rajbonshi, Mehnajir Terangpi, Purbika Hansepi, Naksh Paul, Nongklar Kramsa, Denghai Kramsa, Rana Bey, Dharitri Gagari, Saanvi Raj Baruah, Nibir Baruah, Sankalpa Medhi and Parishmita Tumung.

Chef de Mission: Biswajeet Kakati.

Coach: Abul Hazarika. Team Manager: Borsing Rahai.

