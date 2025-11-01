Local Sports

Assam Team Named in Nagesh Trophy for the Blind – 2025

Assam Blind Cricket Team will participate in the Nagesh Trophy for the Blind – 2025, which will be held in Ludhiana, Punjab from November 2.
GUWAHATI: Assam Blind Cricket Team will participate in the Nagesh Trophy for the Blind – 2025, which will be held in Ludhiana, Punjab from November 2. Humen Buragohain will lead the team and Harshajit Sarma will be his deputy.

The team:  Ajay Munda,  Dhiraj Timsina , Sachin Pegu , Pinku Phukan, Kumud Regon, Deben Adhikary,  Amlanjyoti Talukdar, Nayanmani Baishya, Bipul Talukdar, Samin Ahmed, Harshajit Sarma (Vice-Captain), Humen Buragohain (Captain), Manjit Choudhary, Dimpal Chutia, Hemanta Dutta, Pranjal Kotoky.

