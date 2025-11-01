Assam Team Named in Nagesh Trophy for the Blind – 2025

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam Blind Cricket Team will participate in the Nagesh Trophy for the Blind – 2025, which will be held in Ludhiana, Punjab from November 2. Humen Buragohain will lead the team and Harshajit Sarma will be his deputy.
The team: Ajay Munda, Dhiraj Timsina , Sachin Pegu , Pinku Phukan, Kumud Regon, Deben Adhikary, Amlanjyoti Talukdar, Nayanmani Baishya, Bipul Talukdar, Samin Ahmed, Harshajit Sarma (Vice-Captain), Humen Buragohain (Captain), Manjit Choudhary, Dimpal Chutia, Hemanta Dutta, Pranjal Kotoky.