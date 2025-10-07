Vinoo Mankad Trophy: Assam Cricket Association announces U-19 squad

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam Cricket Association announced its squad for the BCCI U-19 Men’s Vinoo Mankad Trophy for the first three matches, scheduled to take place from October 9 in Ranchi.
Team: Dyutimoy Nath(Captain), Hrishikesh Das —W.K, Dipankar Paul, Prithvi Raj Kashyap, Tushar Rudra Borah—W.K., Barun Jyoti Malakar, Shivendra, Manish Mahato, Pranab Gogoi, Nandan Pator, Amit Choudhury, Ajit Kumar Yadav, Alham Wahid, Vikash Kumar Yadav, Moksod Uddin. Support staff: Head Coach: Subhrajit Saikia; Coach cum Manager: Salil Sinha.
