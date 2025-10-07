Local Sports

Vinoo Mankad Trophy: Assam Cricket Association announces U-19 squad

Assam Cricket Association announced its squad for the first three matches of the U-19 Vinoo Mankad Trophy starting Oct 9 in Ranchi.
GUWAHATI: Assam Cricket Association announced its squad for the BCCI U-19 Men’s Vinoo Mankad Trophy for the first three matches, scheduled to take place from October 9 in Ranchi.

Team: Dyutimoy Nath(Captain), Hrishikesh Das —W.K, Dipankar Paul, Prithvi Raj Kashyap, Tushar Rudra Borah—W.K., Barun Jyoti Malakar, Shivendra, Manish Mahato, Pranab Gogoi, Nandan Pator, Amit Choudhury, Ajit Kumar Yadav, Alham Wahid, Vikash Kumar Yadav, Moksod Uddin. Support staff:  Head Coach: Subhrajit Saikia; Coach cum Manager: Salil Sinha.

