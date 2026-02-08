Players to take a hat-trick in T20 World Cup
n Bret Lee - Australia vs Bangladesh, 2007 (Shakib Al Hasan, Mashrafe Mortaza, Alok Kapali)
n Curtis Campher - Ireland vs Netherlands, 2021 (Colin Ackermann, Ryan ten Doeschate,
Scott Edwards, Roelof van der Merwe)
n Wanindu Hasaranga - Sri Lanka vs South Africa, 2021 (Aiden Markram, Temba Bavuma, Dwaine Pretorius)
n Kagiso Rabada - South Africa vs England, 2021 (Chris Woakes, Eoin Morgan, Chris Jordan)
n Karthik Meiyappan - UAE vs Sri Lanka, 2022 (Bhanuka Rajapaksa, Charith Asalanka, Dasun Shanaka)
n Josh Little - Ireland v New Zealand, 2022 (Kane Williamson, James Neesham, Mitchell Santner)
n Pat Cummins - Australia v Bangladesh, 2024 (Mahmudullah, Mahedi Hasan, Towhid Hridoy)
n Pat Cummins - Australia v Afghanistan, 2024 (Rashid Khan, Karim Janat, Gulbadin Naib)
n Chris Jordan - England v United States of America, 2024 (Ali Khan, Nosthush Kenjige,
Saurabh Netravalkar).
n Romario Shepherd- West Indies v Scotland, 2026 (Matthew Cross, Michael Leask, Oliver Davidson)
