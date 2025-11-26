Sports

Riyan Parag to Captain Assam in Syed Mushtaq Ali T20 Tournament

Assam Cricket Association announced its squad for the Syed Mushtaq Ali T20 Cricket scheduled to take place in Lucknow.
GUWAHATI: Assam Cricket Association announced its squad for the Syed Mushtaq Ali T20 Cricket scheduled to take place in Lucknow from Wednesday. Riyan Parag will lead the team. Squad: Team: Riyan Parag (Captain), Denish Das, Sib Sankar Roy, Saahil Jain, Pradyun Saikia, Avinav Choudhury, Mrinmoy Dutta, Akash Sengupta, Muktar Hussain, Rohit Mihir Sen (W.K.), Sumit Ghadigaonkar (W.K.), Jitumoni Kalita, Abdul Ajij Kuraishi, Nihar Deka, Bhargab Pratim Lahkar, Sadek Hussain. Support staff:  Team Mentor: Raj Kumar Sharma; Head Coach: Avinash A ; Coach Cum Manager: R.K. Yadav.

