Assam: CM Police medals announced on the occasion of 78th Independence Day

Staff Reporter

Guwahati: On the occasion of the 78th Independence Day, a total of 52 Police officers of the state have been selected for the Chief Minister’s Police Medals for Outstanding Service and Chief Minister’s Special Service Medal in a crisis situation.

The recipients of the Medals include, IPS, Deputy Inspector General of Police (SB), Assam, Ratna Singha; APS, Superintendent of Police, Golaghat, Rajen Singh; APS, Principal, LBPA, Dergaon, Papori Chetia; APS, Additional Superintendent of Police, Directorate of V&AC, Assam, Niengkhodei Singson; APS, Additional Superintendent of Police (Security), Manas Saikia; APS, Additional. Superintendent of Police (HQ), Jorhat, Luna Sonowal;, APS, Additional SP (Crime), Kokrajhar, Prithwiraj Rajkhowa; IPS, Deputy Commissioner of Police (West), Guwahati, Padmanabh Baruah; APS, SP, 1 Commando Battalion, Mandakata, Satish Kumar; APS, Dy. SP (CID), Ulubari, Guwahati, Nirmal Ch. Biswas; Insp (UB) Directorate of V&AC, Pranjal Pratim Saikia; Insp (UB) Bhaskar Malla Patowary, Kamrup DEF; Insp (UB) Rishi Deb, CID, Ulubari, Guwahati; Insp (UB) Hemendra Singha, Directorate of V∾ Inspector (AB) Diganta Kumar Das, 1 Commando Battalion, Mandakata; SI (UB) Mahatmya Manash Handique, Cachar DEF; SI (UB) Bishnu Boruah, Hailankandi DEF. SI (UB) Moauty Basumatary, Kokrajhar DEF; SI (UB) Nishi Ranjan Dey, Karimganj DEF; SI (P) Pranab Baruah, Udalguri DEF. SI (P) Ankur Kakati, Hojai DEF; HC Dipak Kakati, STF, Guwahati; LNK (UB)/ 332 Nitul Phukan, Golaghat DEF; LNK(AB)/259 Gopen Mohan Das, Karimganj DEF; LNK (AB)/532 Jitu Kumar Das, Golaghat DEF; LNK (AB)/ 204 Basanta Kakati, Kamrup DEF; UB-WPC Dulumoni Das, STF, Assam, Guwahati; UBC Kashi Tamuli, STF, Guwahati; UBC Raja Singh, STF, Guwahati; IPS, Inspector General of Police (T&AP); Akhilesh Kumar Singh; APS, Superintendent of Police-cum-F&ES Advisor, Sadique Ali Ahmed; IPS, Additional SP (Crime), Cachar, Renukuntla Sheetal Kumar; Inspector (UB) Bijoy Dowerah, Police Commissionerate, Guwahati; Insp (UB) Alpana Boro, SB Orgn, Assam, Kahilipara, Guwahati; Insp (UB) Kapil Pathak, STF, Assam, Guwahati; SI (UB) Dipen Chandra Boruah, Karbi-Anglong DEF; Sub- Officer Bhuragaon F&ES Station, Morigaon, Naba Kr. Deka; WSI (UB) Protiva Boro, Nagaon DEF; WSI (UB) Kalyani Dibra, Morigaon DEF; SI (UB) Mazibul Islam, Police Commissionerate Guwahati; WSI (UB) Shilpa Narah, Sivasagar DEF; SI (P) Pulin Borah, Sivasagar DEF; ASI (UB) Mridul Baruah, Karbi-Anglong DEF; Hav/PSO Rubul Chetia Phukan, SB Kahilipara, Guwahati; Hav Mridul Borgohain, 2nd APBn., Makum, Tinsukia; LNK (UB)/ 484 Umesh Kurmi, Karbi-Anglong DEF; Bhuban Sharma, Emergency Rescuer-134 (SDRF), F&ES, Assam; Mukutar Rahman, Emergency Rescuer-165 (SDRF), F&ES, Assam; Akan Ramchiary, Fireman-522, F&ES Station, Guwahati; LNK (AB) Anchuma Basumatary, SB Orgn., Assam, Kahilipara, Guwahati; Kushal Hazarika, Emergency Rescuer-288 (SDRF), Guwahati; UBC 691 Pankaj Kalita, Karbi-Anglong DEF, Kushal Hazarika.

