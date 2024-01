Assam Police announces Ati Utkrisht, Utkrisht Seva Padaks for the year 2023

Staff Reporter

Guwahati: The Assam Police Headquarters has announced the 'Ati Utkrisht Seva Padak' and the 'Utkrisht Seva Padak' for the year 2023.

The following is the list for the Ati Utkrisht Seva Padak: Partha Sarathi Mahanta, Deputy Inspector General of Police (Admn), Assam, Guwahati; Prasanta Saikia, Director of Police Communication, APRO (HQ), Assam; Manabendra Dev Ray, Joint Secretary, I & PR Dept. Assam, Guwahati; Jayshree Khersa, APS CO, 17th APBn, Dakubhita, Goalpara; ABI - Ranjit Borah, 11th APBn., Dergaon; SI (Cipher) Uttam Kumar Biswas, APRO; SI(RT) Nomal Ch. Pathak, APRO; ABSI Mahanth Thakur, 10th APBn., Kahilipara; ABSI Gautam Paul, 6th APBn, Kathal, Silchar; ABSI Kanak Kalita, 19th APBn, Tengakhat, Dibrugarh; ABSI Atul Chandra Laskar, 6th APBn, Kathal, Silchar; Jatindra Nath Kalita, Sub-Officer, F&ES, Assam; H/C Bolu Ram Gurung, 24th APBn, Charaimari, Baksa; HAV Chakrasen Gogoi, 11th APBn., Dergaon; HAV Madhab Konwar, 11th APBn., Dergaon; CN (Messenger) Puran Kanta Nath, APRO; and CN (Messenger) Kailash Das, APRO, Assam.

The following is the list for the Utkrisht Seva Padak: Harmeet Singh, Special Director General of Police (HQ & Border) and Director of Fire & Emergency Services, Assam; Vivek Raj Singh, Inspector General of Police (MPC), Assam, Guwahati; Inspector (UB) Simanta Borah, Nalbari DEF; Insp (Tech) Chiranjeet Borboruah, APRO, Assam; Inspector (UB) Bidyut Dutta, 11th APBn, Dergaon; Monihar Choudhury, Senior Asstt.,SP Office Hailakandi; Lalhuolhim Pulamte, Senior Assistant, SP Office Hailakandi; Bhumidhar Das, Sub- Officer, F&ES, Assam; ASI/Clk Prakash Neog, 11th APBn., Dergaon; ASI(UB) Bubul Kumar Barman, Nalbari DEF; ASI(OPR) Ritashri Das, APRO Assam; ASI (WO/WT) Ansumwi Brahma, APRO, Assam; ASI (WO/WT) Siddhartha Shankar Roy, APRO Assam; H/C Gobin Kataki, 24th APBn Charaimari, Baksa; Hav Bipul Ch. Borah, 11th APBn., Dergaon; Hav Bolaram Sharma, 11th APBn., Detgaon ; Hav Delbar Hussain, 17th APBn., Dakurbhita; Hav/Clk Suraj Kalita, 11th APBn., Dergaon; Hav Rituparna Chetia, 11th APBn., Dergaon; Hav Ajanta Sonowal, 10th APBn., Kahilipara; Hav/Clk Gouranga Ch. Sutradhar, 17th APBn., Dakurbhita; LNK Bokul Koch, 11th APBn, Dergaon; LNK 202 Kamal Kr Khaklary, 17th APBn., Dakurbhita; LNK Deba Kr Das, 11th APBn.. Dergaon; LNK Pradeep Das, 11th APBn., Dergaon; LNK Karuna Gogoi, 19th APBn, Tengakhat, Dibrugarh; LNK Ratul Saikia, 11th APBn., Dergaon; LNK 588 Paresh Chandra Sarmah, 27th APBn Khajuabeel; UBC 343 Pranay Kanti Das, Hailakandi DEF; UBC 133 Zakir Hussain Laskar, Hailakandi DEF; UBC 387 Prasenjit Deb, Hailakandi DEF; Mrinal Kalita, Leading Fireman, F&ES, Assam and Nurul Islam, Leading Fireman, F&ES, Assam.