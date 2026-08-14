Track settlement near New Harangajao forces NFR to cancel, reschedule multiple trains

GUWAHATI: Northeast Frontier Railway (NFR) cancelled and rescheduled several trains following the ongoing restoration work near New Harangajao station, where railway tracks on Lines 1 and 2 had settled.
Train operations on the Lumding–Badarpur Hill Section continued through Line 3 with enhanced safety measures.
Train No. 15615 Guwahati–Silchar Express scheduled to depart on August 14 and Train No. 15616 Silchar–Guwahati Express scheduled for August 15 were cancelled.
Several other trains were rescheduled. Train No. 15650 Narangi–Agartala Express will depart Narangi at 10.30 pm, while Train No. 15649 Agartala–Narangi Express will depart Agartala at 11.30 pm on August 14. Train No. 15609 Guwahati–Sairang Express will depart Guwahati at 11.30 pm, and Train No. 15610 Sairang–Guwahati Express at 9.30 pm.
Train No. 15611 Rangiya–Silchar Express will depart Rangiya at 11.30 pm, while Train No. 15612 Silchar–Rangiya Express will depart Silchar at 5 am on August 15. Train No. 20507 Anand Vihar Terminal–Sairang Express will depart Sairang at 9.10 pm on August 14.
Train No. 20502 Anand Vihar Terminal–Agartala Tejas Express, commencing journey on August 12, was regulated en route, a press release said.
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