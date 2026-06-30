India, Saudi Arabia Sign MoU to Strengthen Cooperation in Water Resources

RIYADH: India's Ambassador to Saudi Arabia, Suhel Khan and Saudi Minister of Environment, Water and Agriculture Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley on Monday signed a Memorandum of Understanding (MoU) on Cooperation in Water Resources at Saudi Water Week in Jeddah.

"India-Saudi Arabia Strengthen Water Partnership at Saudi Water Week! A significant step in advancing the India-Saudi Arabia strategic partnership as Ambassador Dr. Suhel Khan and H.E. Eng. Abdulrahman Abdulmohsen AlFadley, Saudi Minister of Environment, Water and Agriculture, signed an MoU on Cooperation in Water Resources at Saudi Water Week in Jeddah," the Embassy of India in Riyadh wrote on X. (IANS)

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