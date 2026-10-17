MoS Pabitra Margherita and Samoa PM Focus on Development and Cooperation

APIA: Minister of State (MoS) for External Affairs Pabitra Margherita on Friday met Samoa's Prime Minister La'auli Leuatea Schmidt in Apia and discussed further strengthening India-Samoa relations and advancing shared priorities, including development partnership and capacity building.
"Honoured to meet the Prime Minister of Samoa Hon. La'auli Leuatea Schmidt in Apia today. Had a warm and productive exchange on further strengthening India-Samoa relations and advancing our shared priorities, including development partnership, capacity building and cooperation," MoS Margherita posted on X. (IANS)
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