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MoS Pabitra Margherita and Samoa PM Focus on Development and Cooperation

Minister of State (MoS) for External Affairs Pabitra Margherita on Friday met Samoa's Prime Minister La'auli Leuatea Schmidt in Apia and discussed further strengthening India-Samoa relations and advancing shared priorities, including development partnership and capacity building.
Pabitra Margherita
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APIA: Minister of State (MoS) for External Affairs Pabitra Margherita on Friday met Samoa's Prime Minister La'auli Leuatea Schmidt in Apia and discussed further strengthening India-Samoa relations and advancing shared priorities, including development partnership and capacity building.

"Honoured to meet the Prime Minister of Samoa Hon. La'auli Leuatea Schmidt in Apia today. Had a warm and productive exchange on further strengthening India-Samoa relations and advancing our shared priorities, including development partnership, capacity building and cooperation," MoS Margherita posted on X. (IANS)

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MoS Pabitra Margherita
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