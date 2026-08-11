Assam: Classes suspended in 30 schools in Bokakhat due to flood

A CORRESPONDENT
BOKAKHAT: Due to the recent flooding of the Brahmaputra, Gelabil, and Dhanashiri rivers, 30 schools in Bokakhat Co-district have been inundated, making it impossible to conduct regular classes.
According to government information, the affected schools are No. 1 Goroimari Lower Primary School, No. 2 Goroimari Lower Primary School, Goroimari High School, Mohuramukh Girls' Middle English School, Mohuramukh Balichapori Lower Primary School, Bonkual Government Senior Basic School, Dhodang Parghat Lower Primary School, Mohuramukh Higher Secondary School - only Classes IX and X are being conducted, No. 1 Kuruwabahi Lower Primary School, Chinakan Lower Primary School, East Kuruwabahi Middle English School - being used as a flood relief camp, Jyotirupa Lower Primary School, Nagabali Lower Primary School, Dhodang Middle English School, Tajang Kutum Middle English School, Alengmari Berchap Chuburi Lower Primary School, Dhanashiri Hachowa Lower Primary School, No. 2 Riri Gaon Lower Primary School, Baraikowa Chapori Lower Primary School, Gutung Primary School, Bholukaguri Lower Primary School, Barbali Lower Primary School, No. 1 Afala Lower Primary School, No. 2 Afala Chauguri Lower Primary School, Bartika Afala Middle English School, Bartika Afala High School, Bartika Adarsha Lower Primary School, No. 2 Bartika Lower Primary School, Nikori Bartal Lower Primary School, and Upper Bonkual Lower Primary School.
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