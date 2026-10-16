Assam: Kokrajhar District Hosts Training for Census-2027 Data Compilation

OUR CORRESPONDENT
KOKRAJHAR: The District Administration, Kokrajhar, conducted a district-level training programme for field functionaries on the collection and compilation of village and town directory data for the District Census Handbook (DCHB) under Census-2027 at Bodoland Administrative Staff College, Kokrajhar, on Thursday.
District Commissioner, Kokrajhar, Pankaj Chakravarty, addressed the participants and emphasised the importance of accurate and reliable micro-level digital data in facilitating evidence-based policymaking, infrastructure development, and sub-district administrative planning.
Also Read: Assam Prepares for Phase II of Census 2027 with Focus on Accuracy and Coordination