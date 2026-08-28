Assam: Laboratory funded by SSA inaugurated at Gaurisagar High School

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GAURISAGAR: An integrated laboratory of Mathematics and Science, funded by Samagra Siksha Asom, was inaugurated at Gaurisagar High School (formerly Gaurisagar Girls) in Sivasagar on Thursday. The laboratory was inaugurated by Parashar Saikia, Block Elementary Education Officer (BEEO) of Amguri Elementary Education Block, in a function anchored by School Office Assistant Montu Kalita.
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