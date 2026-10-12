Assam's Dr. Mrinalini Nandgiri Meets Spiritual Leader Swami Giri in Uttarakhand

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AZARA: Maha Mandaleshwar Dr Mrinalini Nandgiri, representing Assam and the Northeast, met Swami Avdheshanand Giri Ji Maharaj at his ashram in Kankhal, Haridwar, Uttarakhand on Saturday.
The meeting focused on spiritual engagement and reflected mutual respect and goodwill. Swami Avdheshanand Giri Ji Maharaj is the Acharya Mahamandaleshwar of Shri Panch Dashnam Juna Akhara, a prominent monastic organisation in India.
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