Gorkha Villages in Jamugurihat Celebrate Teej Festival with Pomp and Grandeur

A CORRESPONDENT
JAMUGURIHA: Gorkha-dominated villages of the greater Jamugurihat area including Samar Dalani, Gameripal, Panpur, Rangachakuwa, Balijuri, Khakan Basti, Ajarguri, Koroiyani, Dolapani, Gosai Chapari, Gorpal, Bokabil, Charduwar, Lokra, Tupiya, Samdhara, Jaisidhi, Monai, Gutibari, Lakhangarh, Batiaroka, Dipatola, Hakama, Amdara, etc., observed the Teej festival with pomp and grandeur on Monday. In many parts, traditional as well as folk culture was demonstrated by the women after performing puja.
Also Read: Assam: Gorkha community celebrates Teej festival in Hojai