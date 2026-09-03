Kamargaon Namghar to Host Drawing and Elocution Contests for Sankardeva Birth Anniversary

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BOKAKHAT: The Bordihingiya Bor Namghar of Kamargaon in Bokakhat co-district has organised drawing and elocution competitions on September 20 to mark the 578th birth anniversary of Mahapurush Srimanta Sankardeva. The drawing competition will be held for students at the primary and middle levels. Meanwhile, on September 21, as part of the Sankardeva Jayanti celebrations, the organisers have arranged a series of programmes.

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