Swarnalata Devi of Lathabori Passes Away at 78

A CORRESPONDENT
MORIGAON: A pious woman of Lathabori, Morigaon town, Swarnalata Devi (78 years) passed away due to old-age-related ailments at her residence on Thursday in the wee hours. She had been bedridden for a long time. A pall of gloom prevailed in the entire town following her demise. Swarnalata Devi leaves behind her elder son, senior reporter Jagadish Nath, two other sons, one daughter, a sister-in- law, a son-in- law, grandsons, and other relatives.
