Village Health, Sanitation and Nutrition Day boosts community access to essential services in Sonitpur

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TEZPUR: The Village Health, Sanitation and Nutrition Day (VHSND) continues to serve as an important platform for bringing essential healthcare, immunisation, nutrition, and counselling services closer to communities. In Sonitpur district, VHSND sessions are regularly organised at designated locations across villages to ensure accessible and community-based health and nutrition services.
The first Wednesday of every month is observed as a Routine Immunisation (RI) session at designated Ayushman Arogya Mandirs and other health institutions. If any beneficiary misses the scheduled RI session, an additional RI session may be organised on Saturday, wherever required, to facilitate access to due immunisation services.
The remaining Wednesdays are utilised for VHSND sessions at different locations across villages, particularly in areas where access to health facilities may be difficult.
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