Young woman from Arunachal found hanging in Tinsukia hotel room

OUR CORRESPONDENT
TINSUKIA: In a sensational incident, a 21-year-old girl from Arunachal Pradesh was found hanging from a ceiling fan in one of the rooms of the first floor of Hotel Gopala Residency situated at AT Road, Tinsukia, on Thursday morning. According to Sanjay Kumar Jalan of Gopala Residency, the deceased identified by her documents as Janaki Thapa (20 years), daughter of Dil Bahadur Thapa of Namsai district’s Purana Mahang, had checked in early in the morning at 4:05 am.
