Shillong, Jowai Teer Results Today - 23 Dec'20 - Meghalaya Teer Hit Number Live Update

Meghalaya Teer Day Result Live Update: It is an archery-based lottery organized by the Khasi Hills Archery Sports Association in Meghalaya. Check here Shillong, Juwai & Khanapara teer results below. Respective teer results will be reflected here post result announcements. People who have bought tickets for shillong teer game can check the hit number results on official website meghalayateer.com as well.

Shillong Teer Result Today - 23 December'20

Khasi hills archery sports association, Shillong in Meghalaya organising archery based teer game from last 12+ years. First & second round number of ✅Shillong, Juwai teer hit number update will be out for public at 3:30 PM & 4:30pm today respectively.

Date

F/R(3:30pm)

S/R(4:30pm)

23 Dec 2020

57

32

22 Dec 2020

18

66

21 Dec 2020

36 28

19 Dec 2020

60 38

18 Dec 2020

60 31

17 Dec 2020

38 44

16 Dec 2020

56

46

15 Dec 2020

29

72

14 Dec 2020

33

66

12 Dec 2020

48

79

11 Dec 2020

38

30

10 Dec 2020

71

31

09 Dec 2020

28

40

08 Dec 2020

86

96

07 Dec 2020

04

01

05 Dec 2020

56

72

04 Dec 2020

34

23

03 Dec 2020

79

80

02 Dec 2020

08

32

01 Dec 2020

82

63





Jowai Teer Result Today - 23 December'20

First & second round number of Juwai teer hit number update will be out for public at 1:45pm & 2:30pm today respectively.

Date

F/R(1:45pm)

SR(2:30pm)

23 Dec 2020

19

43

22 Dec 2020

23

97

21 Dec 2020

88

61

19 Dec 2020

69

85

18 Dec 2020

49

35

17 Dec 2020

38

47

16 Dec 2020

30

25

15 Dec 2020

23

96

14 Dec 2020

29

38

12 Dec 2020

16

53

11 Dec 2020

81

72

10 Dec 2020

22

12

09 Dec 2020

15

30

08 Dec 2020

81

12

07 Dec 2020

28

46

05 Dec 2020

43

59

04 Dec 2020

11

76

03 Dec 2020

83

49

02 Dec 2020

95

11

01 Dec 2020

05

78







Khanapara Teer Result Today - 23 December'20

First & second round number of Khanapara teer hit number update will be out for public at 3:45 pm & 4:30pm today respectively.

Date

F/R(3:45pm)

S/Round (4:30pm)

23 Dec 2020

70

89 22 Dec 2020

66

70

21 Dec 2020

90

61 19 Dec 2020

22

23 18 Dec 2020

20

87 17 Dec 2020

99

30 16 Dec 2020

53

27 15 Dec 2020

44

11 14 Dec 2020

49

66 12 Dec 2020

47

32

11 Dec 2020

41

24

10 Dec 2020

--

--

09 Dec 2020

17

96

08 Dec 2020

97

37

07 Dec 2020

65

62

05 Dec 2020

18

30

04 Dec 2020

38

53

03 Dec 2020

01

23

02 Dec 2020

76

61

01 Dec 2020

22

88



