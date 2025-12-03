Aman Yadav to Captain Assam in Vijay Merchant Trophy Opener

Our Sports Reporter
GUWHATI; Aman Yadav will lead Assam in the first two games in the forthcoming Vijay Merchant Trophy which will kick off in Cuttack from December 7.
Team: Aman Yadav (Captain), Sujad Islam, Reyan Nandey, Swarnav Srihit Guru Das, Niraj Orang, Surjeet Saikia, Nihal Baishya, Subham Biswas (W.K), Zayan Yasin Ahmed (W.K), Praneet Pagaria, Sameer Mahato, Digbijoy N. Chetry, Prince Bora, Nitrik Raj Gogoi, Bhargab Das. Support staff: Head Coach: Dipankar Banerjee; Coach Cum Manager: Kunal Saikia; Trainer: Tauhid Ali Talukdar; Physio: Partha Sarathi Borkotoky
