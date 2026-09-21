Sports

Asian Games 2026: Full Schedule of Indians in Action on September 21

India’s Asian Games schedule features swimming, shooting, hockey, badminton, kabaddi, boxing, MMA, table tennis, soft tennis, wushu and sepaktakraw.
Asian Games
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SWIMMING

6:32 a.m. - Men’s 50m Backstroke Heats - Rishabh Das, Srihari Nataraj

6:46 a.m. - Men’s 50m Freestyle Heats - Akash Mani,

6:50 a.m. - Men’s 50m Freestyle Heats - Heer Gitesh Shah

7:10 a.m. - Men’s 100m Breaststroke Heats - Danush Suresh

7:44 a.m. - Men’s 4 x 200m Freestyle Relay Heats - India

1:30 p.m. - Men’s 50m Backstroke Final - Rishabh Das, Srihari Nataraj (Subject to qualification)

1:42 p.m. - Men’s 50m Freestyle Final - Akash Mani (Subject to qualification), Heer Gitesh Shah (Subject to qualification)

2:08 p.m. - Men’s 100m Breaststroke Final - Danush Suresh (Subject to qualification)

2:43 p.m. - Men’s 4 x 200m Freestyle Relay Final - India (Subject to qualification)

BADMINTON

11:30 a.m. - Men’s Team, Round of 16 - India vs Bangladesh

BOXING

8:30 a.m. onwards - Men’s 70kg, Round of 32 - Sumit vs Bunjong Sinsiri (Thailand)

MMA

8:30 a.m. onwards - Women’s Traditional -60kg semis - Suchika Tariyal vs Teo Hui Hoon (Singapore)

HOCKEY

9:30 a.m. - Women’s Hockey, Pool B Match - India vs Indonesia

KABADDI

9:45 a.m. - Men’s Team, Group A Match - India vs Japan

4:15 p.m. - Women’s Team, Group A - India vs Bangladesh

SEPAKTAKRAW

5:30 a.m. - Men’s Team Regu, Group B Match - India vs Japan

SHOOTING

6:15 a.m. - 10m Air Rifle Men Individual Qualification & Team Final - Himanshu Dhillon, Parth Mane, Rudrankksh Patil

6:30 a.m. - Skeet Men Individual Qualification & Team Final Day 1 - Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka

6:30 a.m. - Skeet Women Individual Qualification Day 1 & Team Final - Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon

9 a.m. - 10m Air Rifle Men Individual Final - Himanshu Dhillon (Subject to qualification), Parth Mane (Subject to qualification), Rudrankksh Patil (Subject to qualification)

TABLE TENNIS

6:30 a.m. - Women’s Team, Group F Match - India vs Pakistan

3:30 p.m. - Men’s Team, Group F Match - India vs Pakistan

SOFT TENNIS

5:30 a.m. - Mixed Doubles Group B Match - Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Viva Chao/Chanroseka Khun (Cambodia)

6:30 a.m. - Mixed Doubles Group B Match - Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Bud Nyamdorj/Enkhkhuslen Ganbaatar (Mongolia)

7:30 a.m. - Mixed Doubles Group B Match - Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Kim Yeon-hwa/Park Jaekyu (Korea)

9 a.m. - Mixed Doubles First Round (Subject to qualification)

10:30 a.m. - Mixed Doubles Quarterfinals (Subject to qualification)

12 noon - Mixed Doubles Semifinals (Subject to qualification)

1:30 p.m. - Mixed Doubles Final (Subject to qualification)

WUSHU

5:30 a.m. - Women’s Changquan Final - Nyeman Wangsu

3:00 p.m. - Women’s 60kg 1/8 Finals - Roshibina Devi vs Most Shika Khatun (Bangladesh)

3:50 p.m. onwards - Men’s 56kg 1/8 Finals - Aryan vs Shahzada Safi (Afghanistan)

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