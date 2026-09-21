Asian Games 2026: Full Schedule of Indians in Action on September 21

SWIMMING
6:32 a.m. - Men’s 50m Backstroke Heats - Rishabh Das, Srihari Nataraj
6:46 a.m. - Men’s 50m Freestyle Heats - Akash Mani,
6:50 a.m. - Men’s 50m Freestyle Heats - Heer Gitesh Shah
7:10 a.m. - Men’s 100m Breaststroke Heats - Danush Suresh
7:44 a.m. - Men’s 4 x 200m Freestyle Relay Heats - India
1:30 p.m. - Men’s 50m Backstroke Final - Rishabh Das, Srihari Nataraj (Subject to qualification)
1:42 p.m. - Men’s 50m Freestyle Final - Akash Mani (Subject to qualification), Heer Gitesh Shah (Subject to qualification)
2:08 p.m. - Men’s 100m Breaststroke Final - Danush Suresh (Subject to qualification)
2:43 p.m. - Men’s 4 x 200m Freestyle Relay Final - India (Subject to qualification)
BADMINTON
11:30 a.m. - Men’s Team, Round of 16 - India vs Bangladesh
BOXING
8:30 a.m. onwards - Men’s 70kg, Round of 32 - Sumit vs Bunjong Sinsiri (Thailand)
MMA
8:30 a.m. onwards - Women’s Traditional -60kg semis - Suchika Tariyal vs Teo Hui Hoon (Singapore)
HOCKEY
9:30 a.m. - Women’s Hockey, Pool B Match - India vs Indonesia
KABADDI
9:45 a.m. - Men’s Team, Group A Match - India vs Japan
4:15 p.m. - Women’s Team, Group A - India vs Bangladesh
SEPAKTAKRAW
5:30 a.m. - Men’s Team Regu, Group B Match - India vs Japan
SHOOTING
6:15 a.m. - 10m Air Rifle Men Individual Qualification & Team Final - Himanshu Dhillon, Parth Mane, Rudrankksh Patil
6:30 a.m. - Skeet Men Individual Qualification & Team Final Day 1 - Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka
6:30 a.m. - Skeet Women Individual Qualification Day 1 & Team Final - Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon
9 a.m. - 10m Air Rifle Men Individual Final - Himanshu Dhillon (Subject to qualification), Parth Mane (Subject to qualification), Rudrankksh Patil (Subject to qualification)
TABLE TENNIS
6:30 a.m. - Women’s Team, Group F Match - India vs Pakistan
3:30 p.m. - Men’s Team, Group F Match - India vs Pakistan
SOFT TENNIS
5:30 a.m. - Mixed Doubles Group B Match - Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Viva Chao/Chanroseka Khun (Cambodia)
6:30 a.m. - Mixed Doubles Group B Match - Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Bud Nyamdorj/Enkhkhuslen Ganbaatar (Mongolia)
7:30 a.m. - Mixed Doubles Group B Match - Aadhya Tiwari/Jay Meena vs Kim Yeon-hwa/Park Jaekyu (Korea)
9 a.m. - Mixed Doubles First Round (Subject to qualification)
10:30 a.m. - Mixed Doubles Quarterfinals (Subject to qualification)
12 noon - Mixed Doubles Semifinals (Subject to qualification)
1:30 p.m. - Mixed Doubles Final (Subject to qualification)
WUSHU
5:30 a.m. - Women’s Changquan Final - Nyeman Wangsu
3:00 p.m. - Women’s 60kg 1/8 Finals - Roshibina Devi vs Most Shika Khatun (Bangladesh)
3:50 p.m. onwards - Men’s 56kg 1/8 Finals - Aryan vs Shahzada Safi (Afghanistan)
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