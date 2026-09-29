Asian Games 2026: Full Schedule of Indians in Action on September 29

ARCHERY
5:30 a.m. - Recurve Men’s Individual 1/16 Elimination - Dhiraj Bommadevara vs To be confirmed; Neeraj Chauhan vs Riau Ega Agata Salsabilla (Indonesia)
6:10 a.m. - Recurve Men’s Individual 1/8 Elimination - Dhiraj Bommadevara (Subject to qualification), Neeraj Chauhan (Subject to qualification)
9:45 a.m. - Recurve Women’s Individual 1/16 Elimination - Kirti vs Phuong Thao Hoang (Vietnam); Kumkum Mohod vs Urantungalag Bishindee (Mongolia)
ATHLETICS
2:50 p.m. - Men’s Pole Vault Final - Dev Meena, Kuldeep Kumar
3:35 p.m. - Women’s High Jump Final - Pooja Singh, Supriya Basavaraju
4:05 p.m. - Women’s Hammer Throw Final - Tanya Chaudhary, Anushka Yadav
4:20 p.m. - Women’s 800m Final - Pooja
4:35 p.m. - Men’s 800m Final - Mohammed Afsal
4:45 p.m. - Men’s 5000m Final - Avinash Sable, Gulveer Singh
5:18 p.m. - 4 x 100m Relay Mixed Final
5:35 p.m. - Women’s 4 x 400m Relay Final - India (Neeru Pathak, Ansa Babu, Kumari Saloni Nagar, Rashdeep Kaur, MR Poovamma)
5:47 p.m. - Men’s 4x400m Relay Final
BOXING
10:15 a.m. - Women’s 65kg Semifinal - Parveen Hooda vs Li Shu (China)
11 a.m. - Men’s 80kg Semifinal - Ankush Panghal vs Fazliddin Erkinboev (Uzbekistan)
11:30 a.m. - Men’s +90kg Semifinal - Narender Berwal vs Aibek Oralbay (Kazakhstan)
CANOE SLALOM
07:00 a.m. - Men’s Kayak Single Heats - India (Pradhyumna Singh Rathod, Hitesh Kewat)
07:50 a.m. - Women’s Canoe Single Heats - India (Pallavi Jagtap, Rina Sen)
08:47 a.m. - Women’s Kayak Single Heats - India (Shikha Chouhan)
KURASH
6:24 a.m. - Men’s -66kg, Round of 16 - Vipin Kumar vs To be confirmed
8 a.m. onwards - Men’s -66kg, Quarterfinals - Vipin Kumar (Subject to qualification)
10:50 a.m. onwards - Men’s -66kg, Semifinals - Vipin Kumar (Subject to qualification)
11:45 a.m. - Men’s -66kg, Final - Vipin Kumar (Subject to qualification)
CYCLING TRACK
6:30 a.m. - Women’s Team Sprint Qualifying - India (Celestina, Sarita Kumari, Keerthi Chikka)
6:48 a.m. - Men’s Team Sprint Qualifying - India (Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Jemsh Singh Keithellakpam)
7:12 a.m. - Women’s Team Pursuit Qualifying - India (Harshita Jakhar, Swasti Singh, Meenakshi, Pooja Baban Danole)
SAILING
07:30 a.m. - Youth Mixed Dinghy Opening Series - India (Shraddha Verma, Ravindra Sharma)
07:30 a.m. - Men’s Skiff Opening Series - India (Manu Francis, Prince Noble)
07:35 a.m. - Women’s Skiff Opening Series - India (Harshita Tomar, Shital Verma)
07:40 a.m. - Girls’ Dinghy Opening Series - India (Mahi Verma)
10:00 a.m. - Men’s Dinghy Qualification Series - India (Vishnu Saravanan)
10:10 a.m. - Women’s Dinghy Qualification Series - India (Nethra Kumanan)
10:40 a.m. - Women’s Windsurfing Opening Series - India (Katya Ida Coelho)
SHOOTING
6:30 a.m. - Trap Men Individual Qualification & Team Final Day 3 - Ahvar Rizvi, Kynan Chenai, Shapath Bharadwaj
6:30 a.m. - Trap Women Individual Qualification & Team Final Day 3 - Maneesha Keer, Aashima Ahlawat, Neeru
SPORT CLIMBING
09:00 a.m. - Women’s Speed 4 Qualification - Joga Purty
SURFING
4:54 a.m. - Men’s Shortboard Quarterfinals - Kishore Kumar Anbarasu vs Toby Espejon
TENNIS
10:00 a.m. - Men’s Singles Second Round - Match 7 - Dhakshineswar Suresh (India) vs Gunawan Trismuwantara (Indonesia)
Not Before 12:30 p.m. - Men’s Singles Second Round - Match 9 - Sumit Nagal (India) vs Seongchan Hong (South Korea)
Not Before 12:30 p.m. - Men’s Doubles Second Round - Match 1 - Anirudh Chandrasekar / Balaji Narayanaswamy (India) vs Abhishek Bastola / Pradip Khadka (Nepal)
Not Before 12:30 p.m. - Men’s Doubles Second Round - Match 5 - Yuki Bhambri / Dhakshineswar Suresh (India) vs Denis Yevseyev / Beibit Zhukayev (Kazakhstan)
Not Before 15:30 p.m. - Mixed Doubles First Round - Match 5 - Ankita Raina / Balaji Narayanaswamy (India) vs Eudice Chong / Kairan Thompson (Hong Kong)
VOLLEYBALL
12:30 p.m. - Men’s Team, Pool C - India vs Qatar
SQUASH
6:30 a.m. - Women’s Team, Pool C - India vs Iran
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