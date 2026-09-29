Sports

Asian Games 2026: Full Schedule of Indians in Action on September 29

India’s Asian Games schedule features key events in archery, athletics, boxing, tennis, shooting, squash, volleyball and other sports.
Asian Games 2026
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ARCHERY

5:30 a.m. - Recurve Men’s Individual 1/16 Elimination - Dhiraj Bommadevara vs To be confirmed; Neeraj Chauhan vs Riau Ega Agata Salsabilla (Indonesia)

6:10 a.m. - Recurve Men’s Individual 1/8 Elimination - Dhiraj Bommadevara (Subject to qualification), Neeraj Chauhan (Subject to qualification)

9:45 a.m. - Recurve Women’s Individual 1/16 Elimination - Kirti vs Phuong Thao Hoang (Vietnam); Kumkum Mohod vs Urantungalag Bishindee (Mongolia)

ATHLETICS

2:50 p.m. - Men’s Pole Vault Final - Dev Meena, Kuldeep Kumar

3:35 p.m. - Women’s High Jump Final - Pooja Singh, Supriya Basavaraju

4:05 p.m. - Women’s Hammer Throw Final - Tanya Chaudhary, Anushka Yadav

4:20 p.m. - Women’s 800m Final - Pooja

4:35 p.m. - Men’s 800m Final - Mohammed Afsal

4:45 p.m. - Men’s 5000m Final - Avinash Sable, Gulveer Singh

5:18 p.m. - 4 x 100m Relay Mixed Final

5:35 p.m. - Women’s 4 x 400m Relay Final - India (Neeru Pathak, Ansa Babu, Kumari Saloni Nagar, Rashdeep Kaur, MR Poovamma)

5:47 p.m. - Men’s 4x400m Relay Final

BOXING

10:15 a.m. - Women’s 65kg Semifinal - Parveen Hooda vs Li Shu (China)

11 a.m. - Men’s 80kg Semifinal - Ankush Panghal vs Fazliddin Erkinboev (Uzbekistan)

11:30 a.m. - Men’s +90kg Semifinal - Narender Berwal vs Aibek Oralbay (Kazakhstan)

CANOE SLALOM

07:00 a.m. - Men’s Kayak Single Heats - India (Pradhyumna Singh Rathod, Hitesh Kewat)

07:50 a.m. - Women’s Canoe Single Heats - India (Pallavi Jagtap, Rina Sen)

08:47 a.m. - Women’s Kayak Single Heats - India (Shikha Chouhan)

KURASH

6:24 a.m. - Men’s -66kg, Round of 16 - Vipin Kumar vs To be confirmed

8 a.m. onwards - Men’s -66kg, Quarterfinals - Vipin Kumar (Subject to qualification)

10:50 a.m. onwards - Men’s -66kg, Semifinals - Vipin Kumar (Subject to qualification)

11:45 a.m. - Men’s -66kg, Final - Vipin Kumar (Subject to qualification)

CYCLING TRACK

6:30 a.m. - Women’s Team Sprint Qualifying - India (Celestina, Sarita Kumari, Keerthi Chikka)

6:48 a.m. - Men’s Team Sprint Qualifying - India (Rojit Singh Yanglem, David Beckham Elkatohchoongo, Ronaldo Singh Laitonjam, Jemsh Singh Keithellakpam)

7:12 a.m. - Women’s Team Pursuit Qualifying - India (Harshita Jakhar, Swasti Singh, Meenakshi, Pooja Baban Danole)

SAILING

07:30 a.m. - Youth Mixed Dinghy Opening Series - India (Shraddha Verma, Ravindra Sharma)

07:30 a.m. - Men’s Skiff Opening Series - India (Manu Francis, Prince Noble)

07:35 a.m. - Women’s Skiff Opening Series - India (Harshita Tomar, Shital Verma)

07:40 a.m. - Girls’ Dinghy Opening Series - India (Mahi Verma)

10:00 a.m. - Men’s Dinghy Qualification Series - India (Vishnu Saravanan)

10:10 a.m. - Women’s Dinghy Qualification Series - India (Nethra Kumanan)

10:40 a.m. - Women’s Windsurfing Opening Series - India (Katya Ida Coelho)

SHOOTING

6:30 a.m. - Trap Men Individual Qualification & Team Final Day 3 - Ahvar Rizvi, Kynan Chenai, Shapath Bharadwaj

6:30 a.m. - Trap Women Individual Qualification & Team Final Day 3 - Maneesha Keer, Aashima Ahlawat, Neeru

SPORT CLIMBING

09:00 a.m. - Women’s Speed 4 Qualification - Joga Purty

SURFING

4:54 a.m. - Men’s Shortboard Quarterfinals - Kishore Kumar Anbarasu vs Toby Espejon

TENNIS

10:00 a.m. - Men’s Singles Second Round - Match 7 - Dhakshineswar Suresh (India) vs Gunawan Trismuwantara (Indonesia)

Not Before 12:30 p.m. - Men’s Singles Second Round - Match 9 - Sumit Nagal (India) vs Seongchan Hong (South Korea)

Not Before 12:30 p.m. - Men’s Doubles Second Round - Match 1 - Anirudh Chandrasekar / Balaji Narayanaswamy (India) vs Abhishek Bastola / Pradip Khadka (Nepal)

Not Before 12:30 p.m. - Men’s Doubles Second Round - Match 5 - Yuki Bhambri / Dhakshineswar Suresh (India) vs Denis Yevseyev / Beibit Zhukayev (Kazakhstan)

Not Before 15:30 p.m. - Mixed Doubles First Round - Match 5 - Ankita Raina / Balaji Narayanaswamy (India) vs Eudice Chong / Kairan Thompson (Hong Kong)

VOLLEYBALL

12:30 p.m. - Men’s Team, Pool C - India vs Qatar

SQUASH

6:30 a.m. - Women’s Team, Pool C - India vs Iran

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