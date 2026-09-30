Asian Games 2026: Indians in Action on September 30

ARCHERY

5:55 a.m. - Compound Women’s Team Semifinal - India (Jyothi Surekha Vennam, Chikitha Taniparthi, Prithika Pradeep) vs Republic of Korea

6:25 a.m. onwards - Compound Women’s Team Medal Matches - India (Jyothi Surekha Vennam, Chikitha Taniparthi, Prithika Pradeep)

7:55 a.m. - Compound Mixed Team Semifinal - India vs Thailand

8:50 a.m. - Compound Mixed Team Medal Matches - India (Jyothi Vennam and Sahil Jadhav)

10:55 a.m. - Compound Men’s Team Semifinal - India (Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru, Kushal Dalal) vs Republic of Korea

11:25 a.m. - Compound Men’s Team Medal Matches - India (Sahil Jadhav, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru, Kushal Dalal)

BOXING

10:15 a.m. - Women’s 60kg Semifinal - Priya Ghanghas vs Yang Chengyu (China)

10:45 a.m. - Women’s 75kg Semifinal - Lovlina Borgohain vs Natalya Bogdanova (Kazakhstan)

12 noon - Men’s 90kg Semifinal - Kapil Pokhariya vs Turabek Khabibullaev (Uzbekistan)

CYCLING TRACK

6:30 a.m. - Men’s Sprint Qualifying - Ronaldo Singh Laitonjam, David Beckham Elkatohchoongo

7 a.m. - Women’s Keirin First Round - Sarita Kumari (Heat 2), Keerthi Rangaswamy Chikka (Heat 3)

11:58 a.m. - Women’s Team Pursuit Finals For Bronze - India (Harshita Jakhar, Swasti Singh, Meenakshi and Pooja Baban Danole)

ESPORTS

5:30 a.m. - MOBA [League of Legends] Group B - India (Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Aakash Shandilya, Rahul Bisht, Sanindhya Malik, Ahmed Shahid Israr) vs Hong Kong, China

8 a.m. - MOBA [League of Legends] Group B - India (Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Aakash Shandilya, Rahul Bisht, Sanindhya Malik, Ahmed Shahid Israr) vs Republic of Korea

10:30 a.m. - MOBA [League of Legends] Group B - India (Mihir Ranjan, Akshaj Shenoy, Aakash Shandilya, Rahul Bisht, Sanindhya Malik, Ahmed Shahid Israr) vs Chinese Taipei

GOLF

3 a.m. - Men’s Individual Stroke Play & Men’s Team Round 1 - Veer Ahlawat, Saptak Talwar, Yuvraj Sandhu

7:50 a.m. - Women’s Individual Stroke Play & Men’s Team Round 1 - Aditi, Pranavi, Diksha Dagar

HOCKEY

3:30 p.m. - Women’s Semifinal - India vs Republic of Korea

JUDO

7:30 a.m. onwards - Women’s -48kg, Preliminary Rounds - Asmita Dey

SEPAKTAKRAW

5:30 a.m. - Women’s Quadrant Group A - India (Priya Devi Elangbam, Shilpa Elangbam, Malemnganbi Yumnam, Chaoba Devi Oinam, Seyiekhrieno Tepa, Maipak Devi Ayekpam) vs Vietnam

6:30 a.m. - Men’s Quadrant Group A - India (Arun, Bobby Kumar, Lokhon Singh Elangbam, Malemnganba Singh Sorokhaibam, Ram Kumar Sharma, Akash Yumnam) vs Laos

10:30 a.m. - Women’s Quadrant Group A - India vs Philippines

SHOOTING

6:10 a.m. - 25m Rapid Fire Pistol Men Individual Qualification Stage 1 - Anish Bhanwala

6:30 a.m. - Trap Mixed Team Qualification - India (Neeru Dhanda and Kynan Chenai)

SPORT CLIMBING

9 a.m. - Men’s Speed 4 Qualification - Deepu Mallesh

4:36 p.m. - Women’s Speed 4 Quarterfinal 1 - Joga Purty

SQUASH

6:30 a.m. - Women’s Team, Quarterfinal - India vs Singapore

11 a.m. - Men’s Team, Quarterfinal - India vs Kuwait

WRESTLING

7 a.m. - Women’s 68kg, Round of 16 - Nisha Dahiya vs Pak Sol-gum (North Korea)

7:45 a.m. - Men’s Greco-Roman 87kg Quarterfinal - Sunil Kumar vs To be confirmed

CANOE SLALOM

7:00 a.m. - Men’s Kayak Single, Semifinals - Hitesh Kewat, Pradhyumna Singh Rathod

8:00 a.m. - Women’s Canoe Single, Semifinals - Rina Sen, Pallavi Jagtap

TENNIS

Timing yet to be confirmed - Men’s singles Round 3 - Dhakshineswar Suresh vs Tseng Chun-hsin (TPE)

Timing yet to be confirmed - Men’s singles Round 3 - Sumit Nagal vs Sergey Fomin (UZB)

Timing yet to be confirmed - Men’s doubles quarterfinal - Anirudh Chandrasekar / Balaji Narayanaswamy vs. Zhang Tianhui / Jiang Fumin (CHN)

Timing yet to be confirmed - Men’s doubles quarterfinal - Dhakshineswar Suresh / Yuki Bhambri vs. Ho Chenjui / Hsu Yu-hsiou (TPE)

Timing yet to be confirmed - Mixed doubles second round - Rutuja Bhosale / Yuki Bhambri vs Hsieh Su-wei / Tseng Chun-hsin (TPE)

SAILING

Starting at 7:30 a.m. - Girls’ Dinghy Opening Series (Races 1, 2, 3, 4) - Mahi Verma

Starting at 7:30 a.m. - Men’s Skiff Opening Series (Races 3, 4, 5, 6) - Manu Francis & Prince Noble

Starting at 7:30 a.m. - Men’s Dinghy Qualification Series (Races 3, 4, 5) - Vishnu Saravanan

Starting at 7:35 a.m. - Women’s Windsurfing Opening Series (Races 1, 2, 3, 4) - Katya Ida Coelho

Starting at 7:35 a.m. - Women’s Skiff Opening Series (Races 3, 4, 5, 6) - Harshita Tomar & Shital Verma

Starting at 7:40 a.m. - Women’s Dinghy Qualification Series (Races 3, 4, 5) - Nethra Kumanan

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