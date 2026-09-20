Asian Games: Full Schedule of Indians in Action Across Swimming, Cricket, Hockey and More

SWIMMING
7:14 a.m. - Men’s 100m Freestyle Heats - Benedicton Rohit, Akash Mani
7:35 a.m. - Men’s 100m Backstroke Heats - Rishabh Das, Utkarsh Patil
2:23 p.m. - Men’s 100m Freestyle Final - Benedicton Rohit , Akash Mani (Subject to qualification)
2:43 p.m. - Men’s 100m Backstroke Final - Rishabh Das , Utkarsh Patil (Subject to qualification)
BADMINTON
11:30 a.m. - Women’s Team, Round of 16 - India vs Kazakhstan
MMA
8 a.m. onwards - Women’s Traditional -60kg Preliminaries - Suchika Tariyal
9 a.m. onwards - Men’s Traditional -77kg Preliminaries - Varun Sanyal
2 p.m. onwards - Women’s Traditional -60kg Quarterfinals - Suchika Tariyal
3:40 p.m. onwards - Men’s Traditional -77kg Quarterfinals - Varun Sanyal (Subject to qualification)
CRICKET
10:30 a.m. - Women’s Semifinal - India vs Bangladesh
HOCKEY
7:30 a.m. - Women’s Pool B Match - India vs Uzbekistan
11:30 a.m. - Men’s Pool A Match - India vs Indonesia
SHOOTING
6:15 a.m. - 10m Air Rifle Women Individual Qualification & Team Final - Sonam Maskar, Vidarsa K. Vinod, Elavenil Valarivan
11 a.m. - 10m Air Rifle Women Individual Final - Sonam Maskar (Subject to qualification), Vidarsa K. Vinod (Subject to qualification), Elavenil Valarivan (Subject to qualification)
TABLE TENNIS
6:30 a.m. - Women’s Team Group F Match - India vs Indonesia
9 a.m. - Men’s Team Group F Match - India vs Indonesia
12:30 p.m. - Women’s Team Group F Match - India vs Singapore
3 p.m. - Men’s Team Group F Match - India vs Iran
TEQBALL
6:30 a.m. - Women’s Singles Bronze Medal Match - Quimcy Dsouza vs Koemyean Dy (Cambodia)
7 a.m. - Mixed Doubles Bronze Medal Match - Quimcy Dsouza & Anas Beg vs Gia Nghi Trinh/Hoang Minh Tan Nguyen (Vietnam)
WUSHU
5:35 a.m. - Men’s Changquan Final - Suraj Singh Mayanglambam
2:30 p.m. onwards - Women’s 52kg 1/8 Finals - Aparna
2:30 p.m. onwards - Men’s 75kg 1/8 Finals - Vikrant Baliyan
SEPAKTAKRAW
5:30 a.m. onwards - Men’s Team Regu Group B (India - Arun, Jasvir, Ashish Chundawat, Shyam Singh, Lokhon Singh Elangbam, Bobby Kumar, Ashok Singh Mayengbam, Ram Kumar Sharma, O Amarjit Singha, Malemnganba Singh Sorokhaibam, Henary Singh Wahengbam, Akash Yumnam)
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