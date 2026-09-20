Sports

Asian Games: Full Schedule of Indians in Action Across Swimming, Cricket, Hockey and More

India’s Asian Games schedule features action in swimming, badminton, MMA, cricket, hockey, shooting, table tennis, teqball, wushu and sepak takraw.
Asian Games: Full Schedule of Indians in Action Across Swimming, Cricket, Hockey and More
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SWIMMING

7:14 a.m. - Men’s 100m Freestyle Heats - Benedicton Rohit, Akash Mani

7:35 a.m. - Men’s 100m Backstroke Heats - Rishabh Das, Utkarsh Patil

2:23 p.m. - Men’s 100m Freestyle Final - Benedicton Rohit , Akash Mani (Subject to qualification)

2:43 p.m. - Men’s 100m Backstroke Final - Rishabh Das , Utkarsh Patil (Subject to qualification)

BADMINTON

11:30 a.m. - Women’s Team, Round of 16 - India vs Kazakhstan

MMA

8 a.m. onwards - Women’s Traditional -60kg Preliminaries - Suchika Tariyal

9 a.m. onwards - Men’s Traditional -77kg Preliminaries - Varun Sanyal

2 p.m. onwards - Women’s Traditional -60kg Quarterfinals - Suchika Tariyal

3:40 p.m. onwards - Men’s Traditional -77kg Quarterfinals - Varun Sanyal (Subject to qualification)

CRICKET

10:30 a.m. - Women’s Semifinal - India vs Bangladesh

HOCKEY

7:30 a.m. - Women’s Pool B Match - India vs Uzbekistan

11:30 a.m. - Men’s Pool A Match - India vs Indonesia

SHOOTING

6:15 a.m. - 10m Air Rifle Women Individual Qualification & Team Final - Sonam Maskar, Vidarsa K. Vinod, Elavenil Valarivan

11 a.m. - 10m Air Rifle Women Individual Final - Sonam Maskar (Subject to qualification), Vidarsa K. Vinod (Subject to qualification), Elavenil Valarivan (Subject to qualification)

TABLE TENNIS

6:30 a.m. - Women’s Team Group F Match - India vs Indonesia

9 a.m. - Men’s Team Group F Match - India vs Indonesia

12:30 p.m. - Women’s Team Group F Match - India vs Singapore

3 p.m. - Men’s Team Group F Match - India vs Iran

TEQBALL

6:30 a.m. - Women’s Singles Bronze Medal Match - Quimcy Dsouza vs Koemyean Dy (Cambodia)

7 a.m. - Mixed Doubles Bronze Medal Match - Quimcy Dsouza & Anas Beg vs Gia Nghi Trinh/Hoang Minh Tan Nguyen (Vietnam)

WUSHU

5:35 a.m. - Men’s Changquan Final - Suraj Singh Mayanglambam

2:30 p.m. onwards - Women’s 52kg 1/8 Finals - Aparna

2:30 p.m. onwards - Men’s 75kg 1/8 Finals - Vikrant Baliyan

SEPAKTAKRAW

5:30 a.m. onwards - Men’s Team Regu Group B (India - Arun, Jasvir, Ashish Chundawat, Shyam Singh, Lokhon Singh Elangbam, Bobby Kumar, Ashok Singh Mayengbam, Ram Kumar Sharma, O Amarjit Singha, Malemnganba Singh Sorokhaibam, Henary Singh Wahengbam, Akash Yumnam)

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