Sports

Asian Games: Full Schedule of Indians in Action on September 25

India’s Asian Games schedule features key events in kabaddi, shooting, athletics, squash, weightlifting, hockey, badminton and table tennis.
Asian Games
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SWIMMING

6:40 a.m. - Men’s 50m Breaststroke Heat 3 - Danush Suresh

6:58 a.m. - Men’s 200m Backstroke Heats - Rishabh Das (Heat 1), Utkarsh Patil (Heat 3)

7:10 a.m. - Men’s 400m Freestyle Heats - Dhakshan Shashikumar, Aneesh Gowda

7:36 a.m. - Men’s 200m Butterfly Heat 3 - Sajan Prakash

1:35 p.m. - Men’s 50m Breaststroke Final - Danush Suresh (Subject to qualification)

1:55 p.m. - Men’s 200m Backstroke Final - Rishabh Das, Utkarsh Patil

2:22 p.m. - Men’s 400m Freestyle Final - Dhakshan Shashikumar, Aneesh Gowda

ATHLETICS

6:30 a.m. - Women’s Heptathlon (Long Jump) - Pooja, Anamika Kozhinjaparambil

7:55 a.m. - Women’s Heptathlon (Javelin Throw) - Pooja, Anamika Kozhinjaparambil

3:35 p.m. - Women’s Shot Put Final - Manpreet Kaur, Krishna Jayasankar

4:03 p.m. - Men’s 100m Semifinals - Gurindervir Singh, Animesh Kujur

4:33 p.m. - Women’s Pole Vault Final - Sindhushree Ganesha, Baranica Elangovan

4:41 p.m. - Women’s Heptathlon (800m) - Pooja, Anamika Kozhinjaparambil

5:02 p.m. - Men’s 10,000m Final - Gulveer Singh

5:10 p.m. - Men’s Hammer Throw Final - Damneet Singh, Praveen Kumar

5:53 p.m. - Women’s 400m Round 1 Heats - Kiran, Prachi

6:21 p.m. - Men’s 400m Round 1 Heats - Vishal TK

BADMINTON

06:10 p.m. - Mixed Doubles 1st Round - Dhruv Kapila / Tanisha Crasto vs. Ahmed Nibal / Aminath Nabeeha Abdul Razzaq

Not before 4:00 p.m. - Men’s Doubles 1st Round - Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty vs. Pakkapon Teeraratsakul / Peeratchai Sukphun

To be confirmed - Women’s Doubles 1st Round - Treesa Jolly / Gayatri Gopichand Pullela vs. Tsang Hiu Yan / Lui Lok Lok

To be confirmed - Women’s Doubles 1st Round - Kavipriya Selvam / A. Simran Singhi vs. Febriana Dwipuji Kusuma / Meilysa Trias Puspitasari

To be confirmed - Men’s Doubles 1st Round - Hariharan Amsakarunan / Arjun M.R. vs. Fajar Alfian / Muh. Shohibul Fikri

To be confirmed - Women’s Singles 1st Round Match 17 - Unnati Hooda vs. Yu Mi Song

BOXING

10:15 a.m. - Men’s 60kg, Round of 16 - Sachin vs Mohammad Abu Jajeh (Jordan)

2:15 p.m. - Women’s 54kg, Round of 16 - Preeti vs Pang Chol Mi (North Korea)

CANOE SPRINT

6:30 a.m. - Men’s Kayak Double 500m Semifinal 1 - Prohit Baroi, Prasanna Sathyaprakash

6:50 a.m. - Women’s Canoe Double 500m Semifinal 1 - Megha Pradeep, Neha Devi Leichonbam

8:10 a.m. - Women’s Kayak Four 500m Final A - Dhanamanjuri, Pooja, Soniya , Geetha

EQUESTRIAN

6 a.m. - Dressage Team Final - India (Gaurav Pundir, Hriday Chheda, Shruti Vora, Jai Sud)

6 a.m. - Dressage Individual 1st Qualifier - Gaurav Pundir, Hriday Chheda, Shruti Vora, Jai Sud

ESPORTS

7:55 a.m. - MOBA [Pokémon UNITE] Group C - India (Adnan Mohammed Badshah, Rudra Narayan Nayak, Deepkumar Vipulbhai Patel, Sai Krishna Nalluri, Dipjyoti Laxman Nath, Reuben Godfrey Fernandes) vs South Korea

FENCING

6 a.m. - Men’s Foil Team, Table of 16 - India (Aditya, Hemash Singh Sanasam, Tejas Manoj Patil, Sachin) vs Hong Kong, China

7 a.m. - Women’s Epee Team, Table of 16 - India (Anupriya, Mitva Jesangbhai Chaudhari, Taniksha Khatri, Yashkeerat Kaur Hayer) vs Uzbekistan

HOCKEY

7:30 a.m. - Women’s Pool B - India vs Japan

KABADDI

9:30 a,m. - Women’s semifinal - India vs Nepal

10:45 a.m. - Men’s semifinal - India vs Thailand

SHOOTING

6:15 a.m. - 10m Air Pistol Mixed Team Qualification - Kamaljeet, Suruchi Inder Singh

7:15 a.m. - 50m Rifle 3 Positions Men Individual Qualification & Team Final - Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Balasaheb Patil, Niraj Kumar

8:30 a.m. - 10m Air Pistol Mixed Team Final - Kamaljeet, Suruchi Inder Singh

SQUASH

7 a.m. - Mixed Doubles, Quarterfinal - Velavan Senthilkumar/Joshana Chinappa vs David Pelino/Jemyca Aribado (Philippines)

9:15 a.m. - Men’s Singles, Quarterfinal - Abhay Singh vs Ryunosuke Tsukue (Japan)

10 a.m. - Women’s Singles, Quarterfinal - Anahat Singh vs Tanvi Khanna

10:45 a.m. - Men’s Singles, Quarterfinal - Veer Chotrani vs Muhammad Irfan (Korea)

SURFING

4:17 a.m. - Women’s Shortboard Round 1 Heat 3 - Sugar Shanti Gayen

5:03 a.m. - Women’s Shortboard Round 1 Heat 5 - Kamali Prakash

7:20 a.m. - Men’s Shortboard Round 1 Heat 3 - Kishore Kumar Anbarashu

9:15 a.m. - Men’s Shortboard Round 1 Heat 8 - Sivaraj Babu

9:39 a.m. onwards - Women’s Shortboard Round 2 Heats - Sugar Shanti Gayen, Kamali Prakash

TABLE TENNIS

6:30 a.m. - Mixed Doubles, Quarterfinal - Manush Shah/Diya Chitale vs Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong, China)

6:30 a.m. - Mixed Doubles, Quarterfinal - Harmeet Desai/Yashaswini Ghorpade vs Shidong/ Man (China)

7:30 a.m. - Men’s Doubles, Round 2 - G. Sathiyan/Harmeet Desai vs Affan Pratama/Muhammad Negara (Indonesia)

8:15 a.m. - Men’s Doubles, Round 2 - Manav Thakkar/Manush Shah vs Tomokazu Harimoto/Hiroto Shinozuka (Japan)

9 a.m. - Women’s Singles, Round 2 - Yashaswini Ghorpade vs Hend Zaza (Syria)

9:45 a.m. - Women’s Singles, Round 2 - Sreeja Akula vs Pyon Song Gyong (North Korea)

10:30 a.m. - Men’s Singles, Round 2 - Manav Thakkar vs U Tae Ryong (North Korea)

11:15 a.m. - Men’s Singles, Round 2 - Manush Shah vs Benyamin Faraji (Iran)

12 noon - Women’s Doubles, Round 3 - Sreeja Akula/Syndrela Das vs Kuai Man/Wang Manyu (China)

12:45 p.m. - Women’s Doubles, Round 3 - Yashaswini Ghorpade/Diya Chitale vs Fan Shuhan/Chen Yi (China)

WEIGHTLIFTING

1:30 p.m. - Women’s 61kg Final - Seram Nirupama Devi

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Swimming
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