Asian Games: Full Schedule of Indians in Action on September 28

ARCHERY
4:45 a.m. - Compound Men’s Individual 1/16 Elimination - Sahil Jadhav vs Jamiyangombo Purevdorj (Mongolia); Ganesh Mani Ratnam Thirumuru vs Sostar Andaru Rinaldi (Indonesia)
5:25 a.m. - Compound Men’s Individual 1/8 Elimination - Sahil Jadhav (Subject to qualification), Ganesh Mani Ratnam Thirumuru (Subject to qualification)
9:45 a.m. - Compound Women’s Individual 1/16 Elimination - Jyothi Surekha Vennam vs Adel Zhexenbinova (Kazakhstan); Chikitha Taniparthi vs To be confirmed
10:25 a.m. - Compound Women’s Individual 1/8 Elimination - Jyothi Surekha Vennam (Subject to qualification), Chikitha Taniparthi (Subject to qualification)
ATHLETICS
2:35 p.m. - Women’s Discus Throw Final - Seema, Sanya Yadav
3:09 p.m. - 4 x 100m Relay Mixed Round 1 Heat 2 - India
3:53 p.m. - Women’s 400m Hurdles Final - Vithya Ramraj, Anu Raghavan
4:03 p.m. - Men’s 400m Hurdles Final - Santhosh Kumar Tamilarasan
4:13 p.m. - Men’s 3000m Steeplechase Final - Avinash Sable
4:25 p.m. - Men’s Long Jump Final - David Solomon Patturaj, Murali Sreeshankar
4:35 p.m. - Men’s 1500m Final - Yoonus Shah, Gulveer Singh
4:45 p.m. - Men’s Javelin Throw Final - Rohit Yadav, Yash Vir Singh
4:50 p.m. - Women’s 800m Round 1 - Gowthami Jayaraman (Heat 1), Pooja (Heat 2)
5:13 p.m. - Women’s 5000m Final - Seema, Parul Chaudhary
6:01 p.m. - Men’s 4 x 400m Relay Round 1 Heat 2 - India
6:34 p.m. - Women’s 4 x 100m Relay Final - India -
BOXING
1:30 p.m. - Women’s 75kg Quarterfinal - Lovlina Borgohain vs Suyeon Seong (Korea)
2:45 p.m. - Women’s 60kg Quarterfinal - Priya Ghanghas vs Mijgona Samadova (Tajikistan)
3:45 p.m. - Men’s 90kg Quarterfinal - Kapil Pokhariya vs Gichae Kim (Republic of Korea)
KURASH
8 a.m. - Women -78kg Quarterfinals - Pincky Balhara vs To be confirmed
10:30 a.m. - Women -78kg Semifinals - Pincky Balraha (Subject to qualification)
11:30 a.m. - Women -78kg Final - Pincky Balraha (Subject to qualification)
CRICKET
10 a.m. - Men’s Quarterfinal - India vs Afghanistan
HOCKEY
3:30 p.m. - Men’s Pool A - India vs Bangladesh
SAILING
7:30 a.m. - Men’s Dinghy Qualification Series - Vishnu Saravanan
7:30 a.m. - Men’s Skiff Opening Series - Prince Kurisinkal Noble, Manu Francis
7:40 a.m. - Women’s Dinghy Qualification Series - Nethra Kumanan
7:40 a.m. - Women’s Skiff Opening Series - Harshita Tomar, Shital Verma
8:30 a.m. - Mixed Dinghy Opening Series - Shraddha Verma, Ravindra Kumar Sharma
10:40 a.m. - Girls’ Dinghy Opening Series - Mahi Verma
SEPAKTAKRAW
6:30 a.m. - Women’s Double Group B - India (Prity Langoljam, Menenu Tsukru, Leirentonbi Devi Elangbam) vs Japan
10:30 a.m. - Women’s Double Semifinals - India (Subject to qualification)
SHOOTING
6:10 a.m. - 25m Pistol Women Individual Qualification & Team Final (Rapid Stage) - Manu Bhaker, Esha Singh, Rahi Sarnobat
6:30 p.m. - Trap Men Individual Qualification & Team Final Day 2 - Ahvar Rizvi, Kynan Chenai, Shapath Bharadwaj
6:30 p.m. - Trap Women Individual Qualification & Team Final Day 2 - Maneesha Keer, Aashima Ahlawat, Neeru
10:45 a.m. - 25m Pistol Women Individual Final - Manu Bhaker (Subject to qualification), Esha Singh (Subject to qualification), Rahi Sarnobat (Subject to qualification)
VOLLEYBALL
6:30 a.m. - Men’s Pool C - India vs Hong Kong, China
SQUASH
6:30 a.m. - Women’s Team Pool C - India vs China
8:30 a.m. - Men’s Team Pool A - India vs China
12 noon - Women’s Team Pool C - India vs Japan
2 p.m. - Men’s Team Pool A - India vs Republic of Korea
TENNIS
6:30 a.m. - Men’s Singles, Second Round - Sumit Nagal vs Seongchan Hong (Republic of Korea)
Not before 11 a.m. - Women’s Doubles, First Round - Ankita Raina/Rutuja Bhosale vs Anna Danilina/Yulia Putintseva (Kazakhstan)
SURFING
3:58 a.m. - Men’s Shortboard Round 3 Heat 2 - Sivaraj Babu vs Jayuard Alciso (Philippines)
6:46 a.m. - Men’s Shortboard Round 3 Heat 8 - Kishore Kumar Anbarasu vs Ma Wensong (China)
9:26 a.m. - Men’s Shortboard Quarterfinals - Sivaraj Babu (Subject to qualification), Kishore Kumar Anbarasu (Subject to qualification)
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