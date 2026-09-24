Asian Games September 24: Full Schedule of Indians in Action Today

Shooting

6:15 a.m.- 10m Air Pistol Men Individual Qualification: Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve

6:15 a.m. - 10m Air Pistol Men Team Final (Medal Event): Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve

6:30 a.m. - Skeet Mixed Team Qualification: Anant Jeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal

11:15 a.m. - Skeet Mixed Team Final: Anant Jeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal (subject to qualification)

12:15 p.m. - 10m Air Pistol Men Individual Final: Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve (subject to qualification)

Athletics

6:30 a.m. onwards: Women’s Heptathlon 100m Hurdles Heats (Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh)

7:01 a.m. onwards: 4 x 400m Relay Mixed Round 1 Heats (India - Jay Kumar, Manu Thekkinalil Saji, Rashdeep Kaur, Ansa Babu)

7:10 a.m. onwards: Women’s Heptathlon High Jump (Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh)

3:35 p.m. onwards: Women’s Heptathlon Shot Put (Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh)

4:14 p.m. onwards: Women’s Triple Jump Final (Niharika Vashisht, Asha Ilango)

4:38 p.m. onwards: Men’s 100m Round 1 Heats (Gurindervir Singh, Animesh Kujur)

5:30 p.m. onwards: Women’s Heptathlon 200m Heats (Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh)

5:55 p.m. onwards: Women’s 10,000m Final (Seema)

6:45 p.m. onwards: 4 x 400m Relay Mixed Final (India - Jay Kumar, Manu Thekkinalil Saji, Rashdeep Kaur, Ansa Babu) (subject to qualification)

Boxing

10:30 a.m.- Men’s 70kg 1/8 finals: Sumit vs Ali Qasim Hamdan Al-Sarray (IRQ)

2:15 p.m. - Women’s 65kg 1/8 finals: Sakshi vs Alua Balkibekova (KAZ)

2:45 p.m. - Women’s 65kg 1/8 finals: Parveen vs Malika Nozimova (TJK)

Artistic Gymnastics

2:25 p.m. onwards: Women’s Vault Final (Pranati Nayak)

Hockey

11:30 a.m. onwards: Men’s Pool A Match (India vs Korea)

Kabaddi

9:45 a.m. - Men’s Group A Match: India vs Chinese Taipei

4:15 p.m. - Women’s Group A Match: India vs Japan

Rowing

5:10 a.m. - Men’s Single Sculls Finals: Balraj Panwar

5:30 a.m. - Men’s Double Sculls Final A: Satnam Singh and Salman Khan

6:30 a.m. - Men’s Pair Final B: Jaswinder Singh and Nitin Kumar

7:10 a.m. - Women’s Four Final A: Gurbani Kaur, Aleena Anto, Tendenthoi Devi Haobijam, Poonam

11:20 a.m. - Lightweight Men’s Single Sculls Final B: Ajay Tyagi

12:00 p.m. - Lightweight Men’s Double Sculls Final A: Rohit, Ujjwal Kumar Singh

1:00 p.m. - Men’s Quadruple Sculls Final A: Kulwinder Singh, Navdeep Singh, Arvind Singh, Jakar Khan

Squash

8:00 a.m. - Mixed Doubles Round of 16: Velavan Senthilkumar & Joshna Chinappa vs Suraj Kumar Chand & Shameena Riaz

10:30 a.m. - Women’s Singles Round of 16: Anahat Singh vs Wai Iynn Au Yeong (SGP), Tanvi Khanna vs Wai Yhann Au Yeong (SGP)

11:15 a.m. - Men’s Singles Round of 16: Abhay Singh vs Ravindu Laksiri (SRI, Veer Chotrani vs Sanjay Jeeva (MAS)

Swimming

6:46 a.m. - Men’s 50m Butterfly Heats: Benedicton Rohit

7:21 a.m. - Men’s 800m Freestyle Final B: Aryan Nehra

7:32 a.m. - Men’s 4 x 100m Freestyle Relay Heats: Aneesh Sunil, Benedicton Rohit, Akash Mani, Heer Gitesh Shah

1:35 p.m. - Men’s 50m Butterfly Final: Benedicton Rohit (subject to qualification)

2:48 p.m. - Men’s 4 x 100m Freestyle Relay Final: Aneesh Sunil, Benedicton Rohit, Akash Mani, Heer Gitesh Shah (subject to qualification)

Esports

11:30 a.m. - Puyo Puyo Champions Group B: Paritosh vs Munkhzorig Ganbold (MGL)

12:10 p.m. - Puyo Puyo Champions Group B: Paritosh vs Mun June Justin Koh (SGP)

1:10 p.m. - Puyo Puyo Champions Group B: Paritosh vs Tzu-Ang Kuo (TPE)

2:10 p.m. - Puyo Puyo Champions Group B: Paritosh vs Tanarak Wongkitikun (THA)

Canoe Sprint

6:30 a.m. - Women’s Canoe Single 200m Semifinal 1: Megha Pradeep

6:50 a.m. - Women’s Kayak Double 500m Semifinal 1: Soniya Devi Phairembam and Parvathy Geetha

8:00 a.m. - Women’s Canoe Single 200m Final A: Megha Pradeep (Subject to qualification)

8:10 a.m. - Men’s Kayak Four 500m Final: Naocha Singh Laitonjam, Varinder Singh, Oinam Arun Singh, Harshwardhan Singh Shaktawat

8:20 a.m. - Women’s Kayak Double 500m Final A: Soniya Devi Phairembam and Parvathy Geetha (Subject to qualification)

8:30 a.m. - Men’s Canoe Double 500m Final: Raju Rawat and Gyaneshwor Singh Philem

11:10 a.m. - Men’s Kayak Single 500m Heats: Harshwardhan Singh Shaktawat

11:40 a.m. - Mixed Kayak Double 500m Heats: Parvathy Geetha and Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash

Fencing

8:15 a.m. - Women’s Sabre Individual Round of Pool: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi

10:10 a.m. - Women’s Sabre Individual Table of 32: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)

10:45 a.m. - Women’s Sabre Individual Table of 16: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)

11:35 a.m. - Women’s Sabre Individual Table of 8: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)

2:10 p.m. onwards - Women’s Sabre Individual Semifinal: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)

3:10 p.m. onwards - Women’s Sabre Individual Gold Medal Bout: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)

Table Tennis

6:30 a.m. - Women’s Doubles Round 2: Yashaswini Ghorpade / Diya Chitale vs Setayesh Iloukhani / Mahshid Ashtari (IRI)

7:10 a.m. - Women’s Doubles Round 2: Sreeja Akula / Syndrela Das vs Bolor-Erdene Batmrukh / Burenjargal Sanjaa (MGL)

8:35 AM - Men’s Singles Round 1: Manush Shah vs Qi Shen Wong (MAS)

Wushu

6:10 a.m. - Women’s 60kg final: Roshibina Devi vs Xiaoyu Zhang (CHN)

(All timings are In IST)

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