Asian Games September 24: Full Schedule of Indians in Action Today

Shooting
6:15 a.m.- 10m Air Pistol Men Individual Qualification: Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve
6:15 a.m. - 10m Air Pistol Men Team Final (Medal Event): Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve
6:30 a.m. - Skeet Mixed Team Qualification: Anant Jeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal
11:15 a.m. - Skeet Mixed Team Final: Anant Jeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal (subject to qualification)
12:15 p.m. - 10m Air Pistol Men Individual Final: Aakash Bharadwaj, Kamaljeet, Kedarling Uchaganve (subject to qualification)
Athletics
6:30 a.m. onwards: Women’s Heptathlon 100m Hurdles Heats (Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh)
7:01 a.m. onwards: 4 x 400m Relay Mixed Round 1 Heats (India - Jay Kumar, Manu Thekkinalil Saji, Rashdeep Kaur, Ansa Babu)
7:10 a.m. onwards: Women’s Heptathlon High Jump (Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh)
3:35 p.m. onwards: Women’s Heptathlon Shot Put (Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh)
4:14 p.m. onwards: Women’s Triple Jump Final (Niharika Vashisht, Asha Ilango)
4:38 p.m. onwards: Men’s 100m Round 1 Heats (Gurindervir Singh, Animesh Kujur)
5:30 p.m. onwards: Women’s Heptathlon 200m Heats (Pooja, Anamika Kozhinjaparambil Aneesh)
5:55 p.m. onwards: Women’s 10,000m Final (Seema)
6:45 p.m. onwards: 4 x 400m Relay Mixed Final (India - Jay Kumar, Manu Thekkinalil Saji, Rashdeep Kaur, Ansa Babu) (subject to qualification)
Boxing
10:30 a.m.- Men’s 70kg 1/8 finals: Sumit vs Ali Qasim Hamdan Al-Sarray (IRQ)
2:15 p.m. - Women’s 65kg 1/8 finals: Sakshi vs Alua Balkibekova (KAZ)
2:45 p.m. - Women’s 65kg 1/8 finals: Parveen vs Malika Nozimova (TJK)
Artistic Gymnastics
2:25 p.m. onwards: Women’s Vault Final (Pranati Nayak)
Hockey
11:30 a.m. onwards: Men’s Pool A Match (India vs Korea)
Kabaddi
9:45 a.m. - Men’s Group A Match: India vs Chinese Taipei
4:15 p.m. - Women’s Group A Match: India vs Japan
Rowing
5:10 a.m. - Men’s Single Sculls Finals: Balraj Panwar
5:30 a.m. - Men’s Double Sculls Final A: Satnam Singh and Salman Khan
6:30 a.m. - Men’s Pair Final B: Jaswinder Singh and Nitin Kumar
7:10 a.m. - Women’s Four Final A: Gurbani Kaur, Aleena Anto, Tendenthoi Devi Haobijam, Poonam
11:20 a.m. - Lightweight Men’s Single Sculls Final B: Ajay Tyagi
12:00 p.m. - Lightweight Men’s Double Sculls Final A: Rohit, Ujjwal Kumar Singh
1:00 p.m. - Men’s Quadruple Sculls Final A: Kulwinder Singh, Navdeep Singh, Arvind Singh, Jakar Khan
Squash
8:00 a.m. - Mixed Doubles Round of 16: Velavan Senthilkumar & Joshna Chinappa vs Suraj Kumar Chand & Shameena Riaz
10:30 a.m. - Women’s Singles Round of 16: Anahat Singh vs Wai Iynn Au Yeong (SGP), Tanvi Khanna vs Wai Yhann Au Yeong (SGP)
11:15 a.m. - Men’s Singles Round of 16: Abhay Singh vs Ravindu Laksiri (SRI, Veer Chotrani vs Sanjay Jeeva (MAS)
Swimming
6:46 a.m. - Men’s 50m Butterfly Heats: Benedicton Rohit
7:21 a.m. - Men’s 800m Freestyle Final B: Aryan Nehra
7:32 a.m. - Men’s 4 x 100m Freestyle Relay Heats: Aneesh Sunil, Benedicton Rohit, Akash Mani, Heer Gitesh Shah
1:35 p.m. - Men’s 50m Butterfly Final: Benedicton Rohit (subject to qualification)
2:48 p.m. - Men’s 4 x 100m Freestyle Relay Final: Aneesh Sunil, Benedicton Rohit, Akash Mani, Heer Gitesh Shah (subject to qualification)
Esports
11:30 a.m. - Puyo Puyo Champions Group B: Paritosh vs Munkhzorig Ganbold (MGL)
12:10 p.m. - Puyo Puyo Champions Group B: Paritosh vs Mun June Justin Koh (SGP)
1:10 p.m. - Puyo Puyo Champions Group B: Paritosh vs Tzu-Ang Kuo (TPE)
2:10 p.m. - Puyo Puyo Champions Group B: Paritosh vs Tanarak Wongkitikun (THA)
Canoe Sprint
6:30 a.m. - Women’s Canoe Single 200m Semifinal 1: Megha Pradeep
6:50 a.m. - Women’s Kayak Double 500m Semifinal 1: Soniya Devi Phairembam and Parvathy Geetha
8:00 a.m. - Women’s Canoe Single 200m Final A: Megha Pradeep (Subject to qualification)
8:10 a.m. - Men’s Kayak Four 500m Final: Naocha Singh Laitonjam, Varinder Singh, Oinam Arun Singh, Harshwardhan Singh Shaktawat
8:20 a.m. - Women’s Kayak Double 500m Final A: Soniya Devi Phairembam and Parvathy Geetha (Subject to qualification)
8:30 a.m. - Men’s Canoe Double 500m Final: Raju Rawat and Gyaneshwor Singh Philem
11:10 a.m. - Men’s Kayak Single 500m Heats: Harshwardhan Singh Shaktawat
11:40 a.m. - Mixed Kayak Double 500m Heats: Parvathy Geetha and Prasanna Kumar Chempadiyil Sathyaprakash
Fencing
8:15 a.m. - Women’s Sabre Individual Round of Pool: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi
10:10 a.m. - Women’s Sabre Individual Table of 32: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)
10:45 a.m. - Women’s Sabre Individual Table of 16: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)
11:35 a.m. - Women’s Sabre Individual Table of 8: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)
2:10 p.m. onwards - Women’s Sabre Individual Semifinal: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)
3:10 p.m. onwards - Women’s Sabre Individual Gold Medal Bout: Shreya Gupta, S. Bhavani Devi (Subject to qualification)
Table Tennis
6:30 a.m. - Women’s Doubles Round 2: Yashaswini Ghorpade / Diya Chitale vs Setayesh Iloukhani / Mahshid Ashtari (IRI)
7:10 a.m. - Women’s Doubles Round 2: Sreeja Akula / Syndrela Das vs Bolor-Erdene Batmrukh / Burenjargal Sanjaa (MGL)
8:35 AM - Men’s Singles Round 1: Manush Shah vs Qi Shen Wong (MAS)
Wushu
6:10 a.m. - Women’s 60kg final: Roshibina Devi vs Xiaoyu Zhang (CHN)
(All timings are In IST)
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