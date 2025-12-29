Assam: 4 upsets in 33rd Jorhat Open Tennis Tournament

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Day four of the 33rd Jorhat Open Tennis Tournament witnessed as many as four major upsets in the Boys’ and Girls’ Under-18 Singles events.
In the Boys’ Under-18 singles quarterfinals, unseeded Prashantdeep Borah of NRL stunned third seed Raynard P.B. Kashyap (NRL) with a hard-fought 6-3, 7-6 (6) victory. Another surprise saw unseeded Anoy Sharma of Sivasagar overpower sixth seed Anchit Dutta of NRL 6-3, 6-0.
The Girls’ Under-18 singles also saw dramatic results, as unseeded Devanshi Tamuly of Golaghat upset second seed Priyanka Priyadarshini of Guwahati 6-1, 6-3. In another quarterfinal, unseeded Mrigakshee Changmai of Guwahati defeated fourth seed Sanskriti Saurav Borah of Jorhat 6-3, 6-1.
