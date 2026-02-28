Assam: ACA Reveals U-23 Women's Squad for BCCI Tournament

Our Sports Reporter

GUWAHATI: Assam Cricket Association (ACA) announced its squad for the first two matches of the BCCI U-23 Women’s One Day Tournament. The competition will be held in Haryana from March 3.

Team: Khushi Sarma (C), Florina Taye (VC), Mousumi Narah, Rima Pegu, Hemlata Payeng, Shivani Bishnoi, Priyanka Kalita, Kaku Barman, Khusi Kumari, Dolly Kardong, Diya Barman, Gyanashree Barman, Rupsika Teronpi, Reshmi Sinha, Riya Poudel. Support Staff: Head Coach: Chetan B. Dhingra. Coach: Ashok Talukdar. Coach-Cum-Manager: Chanekya Sarma.

