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Assam Announces Squad for Women’s U-19 T20 Trophy with Jagriti Kalita as Captain

Assam Cricket Association (ACA) announced its squad for the first two matches of the Women’s U-19 T20 Trophy.
Assam Cricket Association
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Our Sports Reporter

GUWAHATI: Assam Cricket Association (ACA) announced its squad for the first two matches of the Women’s U-19 T20 Trophy. The competition will be held in Trivandrum from October 9. Jagriti Kalita has been named the captain and Gritickha Saikia will be her deputy.

Squad: Jagriti Kalita (Captain), Gritickha Saikia (Vice-Captain), Dolly Kardong, Reshmi Sinha, Khushi Kumari, Payunidhi Das, Kaku Barman, Rima Pegu, Baibhabee Das, Ritika Malakar, Koushalya Sahu, Asika Chetry, Pinky Goala, Namita Sarkar and Lovely Khan.

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Assam Cricket Association
Womens’ U-19 T20 Trophy
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