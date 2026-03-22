Assam Announces Teams for 28th Sub-Junior National Sepaktakraw Championship in Ranchi

GUWAHATI: Assam will participate in the 28th Sub-Junior Boys’ and Girls’ National Sepaktakraw Championship which will be held from March 23-27 at the Mega Sports Complex in Ranchi.
Assam team-Boys’: Gobinda Sinha, Surchand Sinha, Om Singh, S. Tasis Sinha, Suman Sinha, Udeep Hazorika, Chandrajit Sinha, Ravi Sharma, Dibyanshu Sinha, Chingkhengamba Sinha, Ramesh Sinha, Sahil Sinha, Mangan Ngamba Sinha, and Manganthoiba Sinha. Coach: E. Sunil Sinha. Manager: Surajit Sinha. Girls’: Supriya Sinha, Manjula Devi, Namrata Sinha, Nikita Sinha, Suhani Sinha, Radhapriya Sharma, Kabita Sinha, Sunakshi Devi, Himakshi Sinha, Ritika Sharma, Dabesi Sinha, Lili Sinha, and Sonali Sinha.
Coach: Padmini Sinha. Manager: Bandana Hazarika
