Assam clinch triple crown in Yonex-Sunrise NE Zone Badminton C’ships 2025

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam clinched the team championship titles in both the men’s and women’s categories as well as the girls division at the Yonex-Sunrise North East Zone Inter State Badminton Championships 2025 held in Agartala on Friday.
Results: Men’s team championship Final: Assam beat Manipur 3-1. Orijit Chaliha beat Sushanta Moirangthem 22-20 21-18. Tonmoy Bikash Boruah beat Bidyasagar Salam 21-15 21-19. Nibir Ranjan Choudhury and Suraj Goala lost to Dingku Singh Konthoujam-Khwairakpam Manjit Singh 21-8 16-21 13-21. Bornil Akash Changmai beat Hemam Malemnganba Singh 21-16 22-20.
Women’s team championship Final: Assam beat Manipur 3-2. Isharani Baruah beat Konsam Gunjan Devi 21-6 21-11. Shanti Priya Hazarika lost to Ksh. Maheshwari Devi 21-15 14-21 19-21. Isharani Baruah and Manali Bora beat Ksh. Maheshwari Devi and Priya Konjengbam 21-17 21-15. Gargi Saikia lost to Leonie Tayenjam 16-21 21-18 19-21. Bhavishya Changmai and Shanti Priya Hazarika beat Huidrom Velinda and Leimapokpam Diana Devi 21-12 17-21 21-10.
Girl’s team final: Assam beat Mizoram 2-1. Shanti Priya Hazarika beat Lalrinkimi 21-6 21-11. Bhavishya Changmai and Shanti Priya Hazarika lost to H. Lalrinhlui and Lalrempuii 20-22 21-13 19-21. Gargi Saikia beat H. Lalrinhlui 21-12 21-16.
