Assam Paralympic Association Announces 10-Member Team for National Para Swimming Championships

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Paralympic Association of Assam announced 10-member team for the XXVI Senior National Para Swimming Championships. The competition is scheduled to be held at Bhopal from November 13.
Team: Dhunu Taw, Tirthanath Pegu, Manas Jyoti Dihingia, Munindra Lahon, Krishna Das, Priyanshu Probal Kataki, Rebati Nama Sudra, Priti Das, Sahana Begum, Shajida Begum, Chandan Kr Baruah (Coach) and Rajib Dey (Coach).
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