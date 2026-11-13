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Assam Paralympic Association Announces 10-Member Team for National Para Swimming Championships

Paralympic Association of Assam announces a 10-member squad for the Senior National Para Swimming Championships beginning in Bhopal on November 13.
Assam Paralympic Association Announces 10-Member Team for National Para Swimming Championships
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Our Sports Reporter

GUWAHATI: Paralympic Association of Assam announced 10-member team for the XXVI Senior National Para Swimming Championships. The competition is scheduled to be held at Bhopal from November 13.

Team: Dhunu Taw, Tirthanath Pegu,  Manas Jyoti Dihingia, Munindra Lahon,  Krishna Das,  Priyanshu Probal Kataki, Rebati Nama Sudra, Priti Das, Sahana Begum, Shajida Begum, Chandan Kr Baruah (Coach) and Rajib Dey (Coach).

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Assam Badminton Association
XXVI Senior National Para Swimming Championships