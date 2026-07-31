CWG July 31: Full Day-by-Day Line-Up for India in Athletics, Boxing, Judo, Cycling and Bowls

2:35 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 110m Hurdles

3:15 PM: Boxing - Preeti Pawar vs Catherine Mwape (Zam) in Women's 54kg Semis

3:20 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Discus Throw

3.30 PM onwards: Judo - Harsh Singh vs Chikondi Kathewera (Malawai) in Men -60 kg Elimination Round of 16 (Match number 3 on Mat 1)

3.30 PM onwards: Judo - Shraddha Chopade vs Jane Massaquoi (Sierra Leone) in Women -52 kg Elimination Round of 16 (Match number 6 on Mat 1)

3.30 PM onwards: Judo - Rohit Basir Majgul vs Samuel Ribeiro (Sierra Mozambique) in Men -66 kg Elimination Round of 16 (Match number 8 on Mat 1)

3.30 PM onwards: Judo - Asmita Dey vs Eva Ewing (Scotland) in Women -48 kg Quarter-Final (Match number 12 on Mat 1)

3.30 PM onwards: Judo - Yamini Mourya vs TBD in Women -47 kg Quarter-Final (Match number 21 on Mat 2)

NOTE: If India's judoka's win, they will progress to the next rounds which will be later in the day

4:05 PM: Athletics - Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur and Neeru Pathak in Mixed 4x400m Relay Heats

4:30 PM: Boxing - Ankush Panghal vs Joshua Ofori (Canada) in Men's 80kg Semifinal

5 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Pole Vault

5:15 PM: Bowls - India (Dinesh Kumar, Navneet Singh) vs Falkland Islands in Men's Pairs Sectional Play

5:21 PM: Track Cycling - Dinesh Kumar and Rojit Yanglem in Men's 4000m Individual Pursuit Round 1

7:15 PM: Boxing - Jaismine Lamboria vs Rapelang Maselela (Lesotho) in Women's 57kg Semifinal

7:30 PM: Boxing - Arundhati Choudhary vs Rosie Eccles (Wales) in Women's 70kg Semifinal

8:15 PM: Boxing - Jadumani Singh vs Philip Pumulo Mutakela Haoseb (Namibia) in Men's 55kg Semifinal

8:30 PM: Track Cycling - David Beckham Elkachohtoongo and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Round 1

10:20 PM: Bowls - Nayanmoni Saikia vs Mildred Mkandawire (Zambia) in Women's Singles Sectional Play

10:46 PM: Track Cycling - Dinesh Kumar and Rojit Yanglem in Men's 4000m Individual Pursuit Final (Medal Event, they qualify from Round 1)

11:01 PM: Track Cycling - David Beckham Elkachohtoongo and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Round 2 (If they qualify from Round 1)

11:30 PM: Boxing - Sakshi Choudhary vs Amber-Jane Wall (Canada) in Women's 51kg Semifinal

11:30 PM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Javelin Throw

11:45 PM: Track Cycling - David Beckham Elkachohtoongo and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Final (Medal Event, if they qualify from Round 1)

12:15 AM: Boxing - Priya Ghanghas vs Lucy Kings-Wheatley (England) in Women's 60kg Semifinal

12:45 AM: Athletics - Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yash Vir Singh in Men's Javelin Throw Final (Medal Event)

12:45 AM: Boxing - Lovlina Borgohain vs Tarona Khanum Badi Pasoni Taafaki (Tuvalu) in Women's 75kg Semifinal

1:05 AM: Athletics - Tejaswin Shankar in Men's Decathlon 1500m (Final Event of Decathlon, Medals to be decided)

1:15 AM: Boxing - Sachin Siwach vs Owain Harris-Allan (Wales) in Men's 60kg Semifinal

1:30 AM: Boxing - Narender Berwal vs Nigel Paul (Trinidad and Tobago) in Men's 90+kg Semifinal

1:30 AM: Athletics - Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Thamilarasan in Men's 400m Hurdles Final (Medal Event)

1:55 AM: Athletics - Animesh Kujur in Men's 200m Final (Medal Event).

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