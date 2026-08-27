Sports

Jinan Hussain to Captain Guwahati in U-19 Girls Inter District Cricket Tournament

Jinan Hussain will lead Guwahati in the U-19 Girls Inter District Cricket Tournament 2026 to be held at Nalbari from August 31.
U-19 Girls Inter District Cricket Tournament
Published on

Our Sports Reporter

GUWAHATI: Jinan Hussain will lead Guwahati in the U-19 Girls Inter District Cricket Tournament 2026 to be held at Nalbari from August 31. Saanvi Jain will be her deputy. Squad: Jinan Hussain(Captain), Saanvi Jain (Vice-Captain), Baibhabee Das, Anandi Kumari, Aakansha Sandilya, Namita Sarkar, Jigyasha Baishya, Shikha Boro, Trisha Dutta  (WK), Binita Sarma, Nafasat Begum,Sagarika Saha, Shreyashee Das, Kritakshi Barman- (WK), Rupika Sarma. Coach:  Suparna Sinha. Coach cum Manager: Iftarul Hussain.

Also Read: Lakhimpur win U-19 Girls’ T20 Inter District Cricket Tournament 2025

Jinan Hussain
U-19 Girls Inter District Cricket Tournament
The Sentinel - of this Land, for its People
www.sentinelassam.com