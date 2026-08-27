Jinan Hussain to Captain Guwahati in U-19 Girls Inter District Cricket Tournament

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Jinan Hussain will lead Guwahati in the U-19 Girls Inter District Cricket Tournament 2026 to be held at Nalbari from August 31. Saanvi Jain will be her deputy. Squad: Jinan Hussain(Captain), Saanvi Jain (Vice-Captain), Baibhabee Das, Anandi Kumari, Aakansha Sandilya, Namita Sarkar, Jigyasha Baishya, Shikha Boro, Trisha Dutta (WK), Binita Sarma, Nafasat Begum,Sagarika Saha, Shreyashee Das, Kritakshi Barman- (WK), Rupika Sarma. Coach: Suparna Sinha. Coach cum Manager: Iftarul Hussain.
Also Read: Lakhimpur win U-19 Girls’ T20 Inter District Cricket Tournament 2025