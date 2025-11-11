6th Debendra Nath Sarma Memorial Chess Tournament concludes

Our Sports Reporter
GUWAHATI: The 6th edition of Debendra Nath Sarma Memorial All Assam Inter School, college & Open Chess Tournament was held at Assam Chess Club in the city on Sunday. Altogether 124 players from across the state participated in the day long tournament.
Winners in different categories: U-9 Champion : Dhaniksha Das. U-19 Champion: Harshadeep Deka. U-15 Champion: Prachurjya Changmai. Open Category Champion: Harshadeep Deka.
