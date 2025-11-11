Local Sports

6th Debendra Nath Sarma Memorial Chess Tournament concludes

The 6th Debendra Nath Sarma Memorial Chess Tournament saw 124 players from across Assam compete at the Assam Chess Club on Sunday.
GUWAHATI: The 6th edition of Debendra Nath Sarma Memorial All Assam Inter School, college & Open Chess Tournament was held at Assam Chess Club in the city on Sunday. Altogether 124 players from across the state participated in the day long tournament.

Winners in different categories: U-9 Champion : Dhaniksha Das. U-19 Champion: Harshadeep Deka. U-15 Champion: Prachurjya Changmai. Open Category Champion: Harshadeep Deka.

