ABA announces squad for North East Zone Inter-State Badminton Championship 2026

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam Badminton Association (ABA) announced its squad for the North East Zone Inter-State Badminton Championship 2026 which will be held in Shillong from September 16. The championship is crucial as it will serve as the qualifier for the team events of the National Games 2027 scheduled to be held in Meghalaya.
Assam Team: Boys: Bornil Akash Changmai, Aanayan Borah, Prangan Choudhury, Arnav Pratim Borgohain, Chirashyamal Boruah, Rajdeep Bora, Monarch Borgohain, Orijit Chaliha, Tonmoy Bikash Boruah, Shubankar Dutta, Himanish Sekhar Das, Ayan Rashid, Animesh Gogoi, Suraj Goala, Nibir Ranjan Choudhury and Swarnaraj Bora.
Girls: Gargi Saikia, Bhavishya Changmai, Noimikha Saikia, Avikaa Borgohain, Bedagni Gogoi, Tarali Bora, Assadita Baruah, Mayuri Barman, Suchismita Chakraborty, Disha Sarma, Manali Bora and Anushree Mahanta.
Officials: Coaches - Bahniman Borah, Suranjan Bhobora, Abhijit Dutta, Nitish Bora, Kashyap Neog and Abhijit Gogoi; Physio - Gangotry Dutta; Managers - L. Hemanta Singh, Jayanta Kr. Thakuria and Mayur Bora.
Also Read: Nagaon to Face Kaliabor in All Assam Senior Inter-District Men’s Hockey Final