All Assam Inter-School Taekwondo Championship Concludes

Our Sports Reporter
GUWAHATI: All Assam Inter-School Taekwondo Championship concluded at the Modern English School, Kahilipara premises on Sunday. The two-day tournament was open to young athletes aged 5 to 17 years, who competed in different age categories. Around 400 athletes from the schools of various districts took part in the championship.
Award Winners: Best Team: Jhalukbari Taekwondo Academy. Second Best Team: Sports Authority of Assam. Emerging Team: Dhakuakhana Taekwondo Academy. Best Female Fighter: Kaadambaree Das, Class IX (Modern English School, Guwahati). Best Male Fighter: Saifrin Rahaman (Raising Taekwondo Academy). Best Coach: Jay Prakash Sharma. Best Referee: Ashutosh Medhi.
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